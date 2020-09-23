"Город. Слушай!". История №17. Памятник японским военнопленным

Скачать эпизод 17 "Памятник японским военнопленным"

На улице Юрина затерялся памятник японским военнопленным. 70 лет назад тут находилось кладбище пленных японцев. После Второй мировой их десятками тысяч привозили в Сибирь строить заводы, станки, вагоны, возводить дома и валить лес. Тысячи пленных так и не вернулись домой. А некоторые стали служить советской науке даже после смерти.

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