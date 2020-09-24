"Город. Слушай!". История №18. Аптека Крюгер

Скачать эпизод 18 "Аптека Крюгер"

На улице Пушкина рядом с площадью Свободы стоит бревенчатый двухэтажный дом. Его окна украшают наличники с узорами в виде звезд. На втором этаже здания расположен балкон с кованым ограждением. Построила дом немка – Вильгельмина Крюгер. Девушка удачно вышла замуж за богатого основателя томского пивоваренного завода – Макса Крюгера. Но вскоре он умер. Вильгельмина переехала в Барнаул и основала первую в городе аптеку. Но зарабатывать молодая немка умела не только на лекарствах…

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