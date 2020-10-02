"Город. Слушай!". История №20. Парк "Изумрудный"

Скачать эпизод 20 Парк "Изумрудный"
Самый популярный парк Барнаула появился в конце 30-х годов прошлого века. Разбили его на месте старинного Кресто-Воздвиженского кладбища. Из земли вырвали все кресты и памятники. Прямо на могилах высадили деревья и кустарники. В "Меланжевом" парке – как он тогда назывался – отдыхал весь город. По вечерам на танцплощадке под джаз плясала барнаульская молодежь. На костях.
Смотрите карту аудиопутешествий по городу и слушайте другие истории о Барнауле на портале amic.ru. Первый сезон проекта "Город. Слушай!" можно найти здесь. Также все эпизоды доступны на сайте izi.travel – площадке, объединяющей создателей мультимедийных гидов со всего мира и миллионы путешественников.
Комментарии
Сколько под ногами могил за столетия накопилось... мы везде живем "на костях"
Пили зелье в черепах, ели бульники,
Танцевали на гробах, богохульники!
А площадь советов ?
Запретите уже дуракам использование интернета. А то уже и помошь старушке неадекватно оценивают.
Вы со своими понятими в детский сад идите.
Так и было