"Город. Слушай!". История №20. Парк "Изумрудный"

Скачать эпизод 20 Парк "Изумрудный"

Самый популярный парк Барнаула появился в конце 30-х годов прошлого века. Разбили его на месте старинного Кресто-Воздвиженского кладбища. Из земли вырвали все кресты и памятники. Прямо на могилах высадили деревья и кустарники. В "Меланжевом" парке – как он тогда назывался – отдыхал весь город. По вечерам на танцплощадке под джаз плясала барнаульская молодежь. На костях.

Смотрите карту аудиопутешествий по городу и слушайте другие истории о Барнауле на портале amic.ru. Первый сезон проекта "Город. Слушай!" можно найти здесь. Также все эпизоды доступны на сайте izi.travel – площадке, объединяющей создателей мультимедийных гидов со всего мира и миллионы путешественников.