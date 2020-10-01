Зачем в Барнауле проводят "чистые четверги" и не поздно ли высаживать деревья в октябре

С 1 октября в Барнауле стартует традиционный месячник санитарной очистки. В этом году из-за коронавируса не будет общегородского осеннего субботника, но проведут "чистые четверги". Всего в столице края запланированы 145 экологических акций. С улиц уберут опавшую листву, мусор и свалки, которые оставили нерадивые горожане за лето. А также высадят деревья и тюльпаны. Зачем нужен месячник санитарной очистки, если есть дворники, и будут ли в этом году привлекать к уборке школьников, amic.ru рассказала начальник отдела благоустройства и озеленения администрации Барнаула Елена Королева. Также она назвала улицы, где высадят новые деревья в городе и смогут ли они пережить зиму.

00:01 О том, зачем проводить в октябре месячник санитарной очистки. (Все просто: чтобы к тому времени, когда ляжет снежный покров, наш город стал чистым. Тогда весной, после того, как снег растает, мусора тоже будет меньше.)

00:30 Елена Королева рассказала, кто в этом году будет принимать участие в экологических акциях. Из-за пандемии коронавируса состав участников несколько изменился.

00:50 О том, зачем привлекать к уборке города волонтеров, почему не могут это делать дворники? (Елена Королева говорит, что дворники это делают. Но горожане сами тоже хотят принимать участие в таких акциях.)

01:08 Елена Королева рассказывает о том, где будут проходить экологические акции в октябре: парк Целинников, улица Эмилии Алексеевой, очистка русла реки Барнаулки и другие. Всего их запланировано 145. Первая акция проходит уже сегодня.

01:44 Почему свалки убирают, но они возникают снова на том же месте.

02:13 О том, на каких улицах в Барнауле высадят новые деревья, и как власти определяют, какими породами деревьев засаживать тот или иной участок. Оказывается, все очень серьезно: оценивается состав почвы и ландшафтный дизайн. Также начальник отдела благоустройства и озеленения администрации Барнаула уверила, что высаживать растения в октябре – совсем не поздно. Кстати, всего в октябре в городе планируют высадить порядка 3000 зеленых насаждений и более 45 000 тюльпанов.