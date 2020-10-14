Яркость на максимум. Предприниматели Алтая создают инновационную светотехнику

В Барнауле делают светотехнику по новейшей запатентованной технологии. Это фонари, фары и светильники, которые ярко светят и при этом мало потребляют энергии. Производством таких светильников занимается компания "Лосев". Директор по развитию компании Сергей Алексеенко рассказал, в чем особенность их продукта и как предпринимателям удалось стать резидентами инновационного центра "Сколково" в Москве.

01:47 "В 2014 году наши учредители, Павел Колесников и Александр Таранов, разработали светодиодный модуль. Повезли эту разработку в Москву на тест-драйв у ведущего "Эха Москвы" Сергея Стиллавина. Потом, в 2016 году, мы с Колесниковым поговорили и решили объединиться. С моей стороны это были средства и продвижение, с их стороны – разработки". Сергей рассказывает, как появилась компания "Лосев".

04:03 "Патент наш только на российском рынке, на зарубежном уже есть подобные разработки. Есть коллиматорная линза, в нее погружен светодиод. С него весь свет, который он дает, линза фокусирует и выпускает через выпускающую линзу. Получается, что мощность данного модуля значительно ниже, чем на тех светодиодах, где используется рефлектор. Другими словами, свет ярче, а потребление – меньше". Первое, что сделали предприниматели, работая в команде, – оформили патент.

11:17 "Когда мы общались с "КамАЗом", они говорили: "Да вы даже не резиденты "Сколково". Потом, когда мы стали резидентами, сказали: "Ну и что?" "Сколково" дает налоговые льготы большие, отсутствие НДС, налога на прибыль, на имущество. Также дает возможность получать гранты. Мы каждый год оформляем несколько микрогрантов, это до 1,5 миллиона рублей. С 2018 года мы получили порядка пяти миллионов. Их можно тратить на выставки, создание прототипов, покупку лицензионных программ". Что дает бизнесменам статус резидентов "Сколково".

13:30 "Мы заходили как автомобильный проект – "Производство автомобильно-светодиодной светотехники". Сейчас мы проект поменяли на "Проектирование и производство светодиодной техники". Это связано с тем, что элемент, который мы проектировали изначально, в итоге не прошел фотометрические испытания. А ребята из Москвы попросили сделать для нас малярный светильник. То есть фонарь, который позволяет весь рельеф стены увидеть, чтобы убрать неровности. Сейчас у нас уже более 30 дилеров по стране и за пределами". Свою разработку предприниматели задумывали для авторынка, а в итоге производят ее для ремонтного бизнеса.

18:25 "В самом дорогом доме в России, "Барин Хаус", половину квартир ремонтировали с помощью нашей лампы. Также практически все строительные блогеры страны пользуются нашим светильником. Они, как лидеры мнений, показывают, как надо работать, для чего этот светильник. В Барнауле же очень мало продаем, потому что у нас люди не сосредоточены на качестве ремонта, у них "ну сделали и сделали". А с нашим светильником и скорость возрастает, можно брать большие деньги за ремонт. Потому что подготовить без нашей лампы поверхность стены такого качества будет в четыре раза дольше". В чем преимущества светильника "Лосев" перед обычными лампами.

21:05 Предприниматели уменьшают аварийность в Барнауле. "В 2018 году в РЖД объявили конкурс на увеличение безопасности железнодорожного движения на переездах. Мы его выиграли. Установили за свой счет в Барнауле на перекрестке Ленина – Анатолия дополнительную идентификацию светофора, которая светит в темное время суток узкой красной полосой, как стоп-линия. В городской администрации нас поддержали. Спустя год мы сделали запрос в ГИБДД и выяснили, что аварийность в ночное время уменьшилась на 50%".

23:54 "Я обращался по поводу кредита, и мне хорошо помогли, сориентировали. Сейчас работаем с банком Центра. Также на вебинаре "Предпринимательский час" я узнал, что у них есть лизинг для покупки оборудования. Мы как раз собираемся выпустить светодиодную противотуманную фару. Будет белый свет на дороге, который проявит все неровности, покажет все кочки и обязательно спасет чью-то подвеску". Компания "Лосев" также сотрудничает с Центром "Мой бизнес".

Центр "Мой бизнес"

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