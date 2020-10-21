"Город. Слушай!". История №21. Часовня Александра Невского

Скачать эпизод 21 "Часовня Александра Невского"

Посредине широкого Ленинского проспекта, на пересечении с улицей Никитина спряталась маленькая часовня Александра Невского. Строить ее в центре Барнаула начали в 1868 году. В память о чудесном спасении Александра II. Возвели часовню за четыре года – напротив городского пожарного депо. Она быстро стала самой популярной в Барнауле. Но 40 лет спустя – сразу после октябрьского переворота – большевики закрыли молельную. С нее сняли с купол и крест. Святилище переделали в водопроводную будку.

Смотрите карту аудиопутешествий по городу и слушайте другие истории о Барнауле на портале amic.ru. Первый сезон проекта "Город. Слушай!" можно найти здесь. Также все эпизоды доступны на сайте izi.travel – площадке, объединяющей создателей мультимедийных гидов со всего мира и миллионы путешественников.