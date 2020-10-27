"Город. Слушай!". История №22. Федор Достоевский в Барнауле

Скачать эпизод 22. Федор Достоевский в Барнауле

Площадь "Спартак-2" в Барнауле когда-то носила название Сенная. На нее выходили окна высокого дома со шпилем. Именно здесь, в двухэтажном здании с деревянным кружевом останавливался великий писатель Федор Михайлович Достоевский. Достоевского в Сибирь сослали, как сказали бы сейчас, за экстремизм. После омской каторги он остался служить в Сибири, и наш город, где Федор Михайлович бывал не раз и даже хотел обосноваться, стал свидетелем его безумной любви.

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