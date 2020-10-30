Чистая работа. На заводах и предприятиях фильтруют воздух с помощью уникальной камеры

Загрязнение воздуха – одна из самых актуальных экологических проблем. Но многие источники выброса вредных веществ в атмосферу можно контролировать – например, на промышленных предприятиях. Там, кроме опасности для окружающей среды, речь идет и о здоровье людей. Поэтому на заводах с большим скоплением пыли ставят специальные воздухоочистители: фильтры и циклоны. Но в Барнауле разработали еще один уникальный способ очистки – центробежную камеру. Она проще в обслуживании и эффективнее, чем традиционные аналоги. Об инновационной разработке подробно рассказали на радио "Эхо Москвы" Алексей Переверзев, руководитель группы компаний "Форс", и Ирина Турова, директор по развитию группы компаний "Форс".

01:05 У камер от "Форс" нет аналогов во всем мире. "Центробежная камера очистки – это воздухоочистительное оборудование. Родилось оно здесь, в Барнауле – пришло на смену традиционным циклонам. Это центробежный пылеуловитель, который очищает все процессы в производстве, где есть пыление, пересыпки, дробление... Он очищает воздух от микрочастиц до 99,9%. При этом у него внутри нет никаких фильтров, конструкция полностью статичная, ничего не забивается, не меняется – поставил агрегат и забыл".

05:10 Более 20 центробежных камер от группы компаний "Форс" уже работает по всей стране. "Первые стендовые испытания прошли в 2014 году, и в этом же году мы внедрили образец на предприятие "Союзмука" в Барнауле. Компания занимается в том числе переработкой гороха, и мы поставили образец на линию по шелушению зерна. В данном случае нужно было собирать не пыль и грязь, а продукт, который они отправляют в комбикорм. Эффективность показала 99,2% против простого циклона, который работал с эффективностью до 80%. А раньше они эти 20% просто теряли. Плюс к экономике предприятия".

10:05 Группа компаний "Форс" трудится над новым оборудованием, которое улучшит работу разных предприятий. "Уже сейчас мы подаем на патентирование промышленного пылесоса и классификатора. Промышленный пылесос – это то же, что и бытовой пылесос: будет подбирать грязь на предприятиях. При этом у него не будет фильтрующих элементов, и его не нужно обслуживать, а только периодически вытряхивать. Классификатор – это такое устройство, которое будет пофракционно делить сыпучие материалы. Простыми словами, классификатор позволяет из свалки достать что-то ценное".

12:15 Группа компаний "Форс" систематически пользуется разными видами государственной поддержки бизнеса. "Сейчас как раз один из патентов будем получать при поддержке Центра кластерного развития. В этом году у нас появится новый сайт – он в процессе разработки. Еще у нас появился классный видеоролик, который мы возим с собой по выставкам. В прошлом году была знаковая для нас выставка "Иннопром", куда мы попали благодаря поддержке Алтайского центра кластерного развития".

16:39 В "Форс" планируют запустить курсы повышения квалификации для инженеров. "Наша задача в развитии компании в том, чтобы появилась узнаваемость. Потому что нынешнее оборудование – циклоны – существовало много лет, и надо, чтобы узнали и о новой разработке. В том числе путем обучения. Оно будет в общем о системах аспирации, и в частности – о нашем оборудовании. Будем говорить, что появилась уникальная продукция, которая может изменить не только процесс очистки, но и сам подход к нему".

21:24 Предприниматели планируют выход на международный уровень. "В этом году наша компания стала резидентом "Сколково". У нас большие планы и мечты по поводу "упаковки" нашего продукта до европейского уровня. В прошлом году была немецкая делегация в Барнауле, они по обмену по президентской программе приезжали. Увидели нашу разработку и проявили желание побывать на производстве. Посмотрев на оборудование, отметили, что у него большие перспективы. Сказали нам: "Упаковывайтесь, сертификацию получайте – и ждем".

25:02 Чтобы стать резидентами "Сколково", в компании долго работали над узнаваемостью оборудования. "Я люблю наблюдать, как на демонстрациях меняются лица людей, когда мы ставим мужчин в красивых дорогих костюмах напротив выхлопной трубы нашего оборудования, засыпаем туда муку высшего сорта, и на костюмах не остается белых следов. Но переосмысление этих вещей идет очень сложно. Мы три года занимались продвижением. И благодаря тому, что появилась узнаваемость, мы смогли оформить проект так, что в "Сколково" его увидели и оценили".

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