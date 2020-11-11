Хватило одной короткой встречи. История солдата, которому война подарила семью

Александр Афанасьевич со своим полком прошел от Москвы до Берлина. Война принесла ему не только ранения, но и любовь всей жизни.

В болотистых лесах Белоруссии Александр был ранен. В темной и сырой землянке врачи спасли ему жизнь и на три месяца направили в госпиталь. Там он и встретил ее – свою будущую жену Зою. Тогда молодые люди не обратили внимания друг на друга, но все решила случайная встреча на поле боя.

Однажды с частью, где служил Александр, поравнялась колонна девушек. Среди них была старшина медицинской службы, операционная сестра Зоя Федоровна. Короткая встреча и снова бои.

Зоя прошла через Ярославль и Белгород, Орел и Курск, Киев и Житомир. Ночами, под обстрелом, она на руках выносила раненых. Весть о Победе застала ее в Праге. Александр Афанасьевич принимал участие в битве за Берлин и встретил Победу у стен Рейхстага в звании старшего лейтенанта. С последней встречи и до конца войны между молодыми людьми шла переписка, а когда война закончилась, они сыграли свадьбу, растили детей и внуков.

После того как мужа не стало, Зоя Федоровна переехала к дочери в город Брест и там умерла. А могила Александра Афанасьевича находится у самого входа на сельском кладбище. И по сей день все сельчане вспоминают его, приносят цветы и убирают могилу.

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