"Выжили восемь человек". История солдата, который на всю жизнь запомнил первый бой

Варавский Иван Иванович ушел на фронт сразу после школы, в 1943 году. Домой вернулся только через пять лет.

Его фронтовой путь был переполнен событиями, но больше всего запомнился молодому солдату его первый бой.

"Страшно было видеть, как бежали с оккупированной немцами территории женщины, дети, старики, как горели деревни, как истекали кровью и просили помощи солдаты. Потери первого боя были очень большими, из батальона в живых остались всего восемь человек", – вспоминал Иван Иванович.

Он был тяжело ранен, но выжил и снова вернулся на фронт. Война для него закончилась только в 1948 году: после победы над Германией он отправился в Японию. За боевые подвиги Иван получил четырнадцать разных медалей и два ордена – Красной Звезды и Отечественной войны I степени.

После войны Иван Иванович 40 лет проработал учителем истории в сельских школах. Его не стало в 2000 году, но память о нем продолжают хранить внуки и правнуки.

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