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Зеркало твоего бизнеса. Кто такие менторы и зачем они нужны

, ИА "Амител"
Как профессионалы делятся опытом в мире стартапов

В последние годы молодые предприниматели все чаще находят себе менторов. Это более опытные советники, которые следят за развитием бизнеса, делятся опытом и направляют дело в нужное русло. Идея менторства, личного учителя, передающего опыт и помогающего разобраться в том или ином вопросе, становится популярной и в Барнауле. Так, предприниматель Евгения Буглакова прошла обучение в центре "Мой бизнес" и стала наставником в конкурсе "Фабрика бизнес-идей". На радио "Эхо Москвы" девушка рассказала, как помогает молодым и амбициозным "раскачаться" и развить свой проект.

1:25 "Мы обучались и ораторскому мастерству, и энергетике менторинга, которая необходима в процессе консультирования, ведению Instagram. В общем, разноплановые тренинги очень высокого уровня. Было интересно и потом обсудить это в группе. Я считаю, что ни один человек не может быть профессионалом во всех направлениях и давать непререкаемые советы, как предполагает менторинг. Преподаватели подчеркивали, что ментор должен предлагать разные варианты. Но я все равно уверена, что личность ментора, его опыт накладывают отпечаток на то, что он доносит". Евгения рассказывает о своих впечатлениях от школы менторов.

5:05 "Очень интересный проект, реалити-шоу, в котором участвуют студенты разных вузов. Еще до начала был промежуточный этап, на котором в университетах проводили предварительный отбор. То есть на шоу пришли ребята, проекты которых уже были отобраны в числе лучших. И центр "Мой бизнес" распределил их по менторам, задача которых – помочь вывести проект в финал. Победителю полагается материальное вознаграждение". Евгении досталось шесть подопечных из разных вузов.

8:10 Евгения рассказала, в чем отличие молодого поколения от опытных бизнесменов: "Я думаю, что это немного поверхностное поколение – не хотелось бы, конечно, никого обидеть. Например, я делала для ребят такие вызовы: приглашала бизнесменов опытных послушать их проекты и углубить их в бизнес-стезю. И я вижу, что это не очень откликается ребятам, им хочется быстрее, реализовать все как есть, не углубляясь в детали. Но, может быть, это вопрос не поколения, а возраста".

11:21 "Мы пригласили ребят на завод компании Zias моего клиента и партнера Константина Денисенко, чтобы показать путь успешного предпринимателя, который смог себя сделать без больших базовых инвестиций и развить компанию до федерального масштаба. Для меня было важно, чтобы ребята поверили, что такой путь возможен. Константин не только провел экскурсию для студентов, но и устроил им испытания". Участникам давали различные задания, чтобы посмотреть, как они ведут себя в тех или иных ситуациях.

14:15 Кроме того, Евгения приглашала ребят в Клуб читающих бизнесменов. "После обсуждения попросила остаться нескольких известных в городе бизнесменов, и мы устроили "бизнес-баню" проекта. Это была мощная обратная связь для ребят, и я хочу сказать, что некоторые из них "потерялись" после этого испытания – буквально пропали из моего поля зрения. Но это нормально, потому что проект требует большой инициативы от участников, а это предполагает некий эволюционный отсев". 

17:53 "Нашим ежегодным корпоративным подарком клиентам были книги. И я стала ловить себя на мысли, что обсуждение могло быть более богатым, если бы мы собрались все вместе. Это была первая мысль: обогатить наше общение через обсуждение. Вторая мысль была о том, что я сама не успевала читать все книги из моего списка "к прочтению", который еще и постоянно пополняется рекомендациями коллег, клиентов, друзей. Мне нужен был какой-то внешний стимул". Так у Евгении появилась идея открыть клуб. 

20:25 "Первым спикером клуба был Владимир Гордейчик, генеральный директор "Магиса", и он как личность нестандартная сразу предложил не бизнес-книгу, а книгу советского ученого. Эта книга была о человеке, который всю свою жизнь подчинил четкому следованию графику, времени, поминутному планированию, и мы на ее примере обсуждали жизнь бизнесмена через тайм-менеджмент. Это была потрясающая полемика. Мы делились собственным личным опытом: кто как планирует, насколько жестко выстраивает рабочий график, какая длина планирования: на несколько лет вперед или на короткий срок". Клуб стал для предпринимателей Барнаула полезным нетворкингом.

Центр "Мой бизнес"
Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
Сайт 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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