Победу встречали стрельбой. История фронтовика, который посвятил себя детям

Иван Федорович Гордеев решил стать учителем еще до начала войны, но она помешала ему заняться любимым делом. В 1944 году Ивана забрали на фронт.

Он воевал на Втором Белорусском – под командованием маршала Рокоссовского в Северной Германии, а победу встретил на берегу Балтийского моря. Пока велись переговоры с Германией, часть, в которой служил Иван, отдыхала. В полночь, когда узнали, что война закончилась, выбежали раздетые и начали стрелять в воздух.

После войны Иван Федорович стал работать учителем, как и хотел. В 1963 году за заслуги в области народного образования Ивану Федоровичу Гордееву присвоено звание "Заслуженный учитель", а в августе 1979 года приказом Министерства просвещения РСФСР – звание "Учитель-методист".

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