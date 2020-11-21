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В последний и решительный наш бой. Герой, милиционер и поэт Михаил Борисов

, ИА "Амител"
Стихи фронтовиков в проекте "Поэты в погонах"

Михаил Федорович Борисов добровольцем напросился на фронт в 1941 году. В одном из боев он едва не погиб.

Во время Курской битвы немецкие "Тигры" атаковали батарею, где служил Борисов. Михаил Федорович остался единственным выжившим из 28 человек. Он встал к орудию и прямой наводкой подбил семь вражеских танков. За проявленное мужество и героизм его наградили званием Героя Советского Союза и орденом Ленина. 

После войны Михаил Федорович остался в армии и ушел в запас только в 1946 году. Он работал помощником прокурора, следователем, был депутатом и служил в милиции, а уйдя на пенсию, стал писать стихи. В них он рассказывал об ужасах войны и о храбрости советских солдат. 

Из стихотворения Михаила Борисова "На фронте мы не думали о нервах"  

На фронте мы не думали о нервах –

Война кроила землю под погост,

А из траншей бойцы в шинелях серых,

Бывало, поднимались в полный рост.

Он так и встал

Однажды в сорок первом,

Мой командир, почти ровесник мой,

И поднял роту собственным примером

В последний и решительный наш бой.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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