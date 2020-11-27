"Я упал, запнувшись первый раз". Поэт, который писал о маме, войне и мужестве солдата

Александр Васильевич Гусев опубликовал свое первое стихотворение в 1940 году, когда ему было 19 лет. Уже через год Александра забрали на фронт.
Он воевал до 1945-го. За боевые заслуги Гусев был награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны, а также получил 11 медалей. После войны в Томске издали пять книг со стихами, которые Александр Васильевич написал для детей.
В 2001 году его приняли в Союз писателей России, а в 2004 он получил литературную премию Виталия Бианки. Гусев писал без громких слов и рассказывал о мужестве русского народа. Всего у Александра Васильевича издано 15 книг.
Из стихотворения Александра Гусева "Маме".
Ты дала мне первое дыханье,
Первый трепет, первый сердца стук,
И любовь, и всё своё вниманье,
И тепло, и нежность умных рук.
А когда ходить пора настала,
Я упал, запнувшись в первый раз...
"Поэты в погонах" – цикл программ, посвященных алтайским поэтам-фронтовикам. Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова и координатор проекта "Победа в каждом из нас" Максим Банных рассказывают о жизненном и творческом пути известных жителей региона, а также читают их стихи.
Новые выпуски программы "Поэты в погонах" выходят каждый понедельник и четверг на радиостанциях "Ретро.фм" и "Мир".
Комментарии