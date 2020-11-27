"Я упал, запнувшись первый раз". Поэт, который писал о маме, войне и мужестве солдата

Александр Васильевич Гусев опубликовал свое первое стихотворение в 1940 году, когда ему было 19 лет. Уже через год Александра забрали на фронт.

Он воевал до 1945-го. За боевые заслуги Гусев был награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны, а также получил 11 медалей. После войны в Томске издали пять книг со стихами, которые Александр Васильевич написал для детей.

В 2001 году его приняли в Союз писателей России, а в 2004 он получил литературную премию Виталия Бианки. Гусев писал без громких слов и рассказывал о мужестве русского народа. Всего у Александра Васильевича издано 15 книг.

Из стихотворения Александра Гусева "Маме".

Ты дала мне первое дыханье,

Первый трепет, первый сердца стук,

И любовь, и всё своё вниманье,

И тепло, и нежность умных рук.

А когда ходить пора настала,

Я упал, запнувшись в первый раз...

"Поэты в погонах" – цикл программ, посвященных алтайским поэтам-фронтовикам. Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова и координатор проекта "Победа в каждом из нас" Максим Банных рассказывают о жизненном и творческом пути известных жителей региона, а также читают их стихи.



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