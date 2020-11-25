В бою уничтожил 7 танков из 30. История солдата, который трижды обманул смерть

Он прошел всю войну, раненый отказывался покидать поле боя и даже в безнадежных ситуациях проявлял сумасшедшую отвагу, которая позволяла выиграть сражение. Герой сегодняшних "Невыдуманных историй" на amic.ru – Николай Григорьевич Гладько.

Он ушел на фронт в 1942 году. Сумел выжить и вернулся домой победителем. С тремя медалями "За отвагу".

Первой медалью его наградили за бой у села Гущино. Николай Григорьевич командовал отделением, которое атаковали сразу 30 фашистских танков. Но даже когда враги вплотную подошли к укреплениям, советские солдаты не дрогнули. В этом бою Гладько лично уничтожил семь танков и заставил немцев отступить.

Вторую медаль он получил за бой у села Ивачев. Гладько со своим отделением ворвался в траншею противника, был тяжело ранен, но остался на поле боя до конца. Отделение Николая отбило контратаку немцев и защитило село.

К третьей медали Николай Григорьевич был представлен в Польше. В боях за ее освобождение Гладько отразил три контратаки противника, дважды возвращался в строй после серьезных ранений и только после третьего его демобилизовали.

"Невыдуманные истории" – программа, которую запустили проект "Победа в каждом из нас" и медиагруппа FM-Продакшн. Координаторы проекта "Победа в каждом из нас" Максим и Екатерина Банных рассказывают о жителях Алтайского края, победителях Великой Отечественной, переживших ужасы войны или погибших на фронте.

Истории взяты с сайта победавкаждомизнас.рф. Ежедневно программа выходит на радио "Ретро FM", "Шансон", "Искатель", "Эхо Москвы" и "Мир". А два раза в неделю новые выпуски будут публиковаться на портале amic.ru.

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