На женских плечах. История об учительнице, которая меняла судьбы детей

Евдокия Фоминична Комарова всю свою жизнь посвятила детям. В тяжелые военные годы она делала все для того, чтобы школьники продолжали учиться. Даже те, кому пришлось столкнуться с большим горем.

Когда началась война, Евдокия работала завучем, а потом и директором небольшой школы. Здание отапливали печами, и заготовкой дров приходилась заниматься коллективу, а уроки проводили под лампами и керосиновыми свечами, которые тоже нужно было найти. А во время войны это было очень трудно. Все эти заботы легли на плечи Евдокии Фоминичны. Вечерами, после долгих планерок и педсоветов, она ходила по домам, чтобы заниматься с отстающими школьниками, и помогала пережить горе детям, отцы которых погибли на фронте.

После войны Евдокия переехала в совхоз Краснодарский. Своей школы в селе не было, и детей возили в соседнюю деревню, а в морозы оставляли ночевать в интернате. Именно Евдокия Фоминична добилась, чтобы в Краснодарском построили свою школу. В ней и сейчас учатся дети.

Земляки ценят и помнят доблестный труд Евдокии Фоминичны. Ее имя занесено в Книгу Почета в зале боевой и трудовой славы Краснодарской средней школы.

"Невыдуманные истории" – программа, которую запустили проект "Победа в каждом из нас" и медиагруппа FM-Продакшн. Координаторы проекта "Победа в каждом из нас" Максим и Екатерина Банных рассказывают о жителях Алтайского края, победителях Великой Отечественной, переживших ужасы войны или погибших на фронте.

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