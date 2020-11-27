Больше чем наставник. Кто в Барнауле помогает начинающим бизнесменам стать успешными

Бизнес-школы – это трамплин для начинающих предпринимателей. Здесь помогут не только разработать перспективную идею, но и найти способы ее реализации. Профессиональные коучи, менторы и наставники "погружают" своих учеников в бизнес-среду и помогают научиться мыслить и действовать как опытный предприниматель. Подробнее о специфике бизнес-образования на радио "Эхо Москвы" рассказал руководитель образовательных проектов платформы "Деловая среда", ментор алтайского реалити-шоу "Фабрика бизнес-идей" Игорь Носов.

3:34 "Мы вместе составляли список финалистов, смотрели, у кого какие проекты, кому кто из менторов может быть полезен. Я себе выбрал участников, у которых проекты относятся к сфере услуг. Так, у меня есть ребята, которые занимаются созданием чат-ботов; есть те, кто занимается арендой музыкального оборудования, при этом сами еще создают музыкальный лейбл, поют; есть девочка, которая формирует подарочные наборы; есть школа игры на гитаре и роллер-школа". Игорь Носов делится с участниками опытом маркетинга, интернет-маркетинга, упаковки бизнеса, первых шагов.

7:36 "На YouTube и в телевизионной версии показывают эмоции. Но сама работа остается за кадром. Это подготовка проектов к презентации. Участникам нужно будет за четыре минуты лаконично рассказать основные моменты, саму суть проекта, и при этом уложиться в тайминг. Еще одна часть – это работа с их задачами. Обычная бизнес-рутина: разрабатывать прототипы, делать сайт, тестировать целевую аудиторию, строить гипотезы, анализировать полученные данные, интерпретировать их". Игорь рассказывает, что происходит "за кулисами" проекта.

10:24 "Наверное, чуть-чуть больно бывает от завышенных ожиданий. Например, когда кажется, что проект крутой, а эксперты говорят, что он нежизнеспособен. Это всегда обидно и хочется всем доказать, что они не правы, что бизнес-идея отличная. Так вот, идея сама по себе ничего не стоит. Есть только вы и ваши навыки, качество которых нужно усилить, прокачать за время работы в проекте".

17:00 "Никакого понимания, как должен выглядеть бизнес-план, и никаких ИП или ООО у нас не было… Но зато у нас был четкий дедлайн: через шесть дней заканчивается прием на конкурс. Мы восприняли это как персональный вызов: в первый же день разобрались, как подавать документы на ИП, за выходные изучили, что такое бизнес-план. И ровно через пять дней, получив документы, пошли в инкубатор, попали на защиту проектов и "уделали" три ООО, которые тоже претендовали на кабинет 218". Предприниматель рассказывает, как попал в бизнес-инкубатор, где начал развивать проект "На все 360".

18:55 Сейчас проект "На все 360" передан в руки партнера из Краснодара. "Моя страсть находится в плоскости бизнес-образования. Я долго себя искал, просил вселенную дать знак, кем же мне стать, когда вырасту, и знак получил. Я родился 7 февраля: во-первых, это было начало финала конкурса "Лидеры России". А во-вторых, что более интересно, в 2015 году в России 7 февраля сделали праздником – Днем российского бизнес-образования. Куда уж более яркий знак?"

20:50 "Я услышал по телевизору, что стартовал первый этап конкурса "Лидеры России". Нужно было до вторника записать видеовизитку. А у меня офис как раз для этого оборудован: освещение, камеры. Я тогда даже не осознавал масштабы мероприятия и не знал, что всем финалистам выдадут миллион. Но во вторник я проснулся с температурой. Подумал: ну и ладно, не в этот раз. Не стал ничего снимать. А в среду оказалось, что прием визиток продлили до четверга. Еще один знак свыше". Игорь Носов рассказывает, как попал на конкурс "Лидеры России".

23:59 "Было 300 классных людей, причем нас перемешивали по командам четыре раза. В первой команде была очень комфортная, неконкурентная атмосфера. Казалось бы – 300 человек, в финал попадут только 30. Но мы кайфовали от процесса, помогали друг другу, никто не пытался занять лидерскую позицию, как это было в другой команде. Не было мысли, что только один из нас пройдет в финал. И половина команды прошла – а это значит, что в других командах не прошел никто". По мнению Игоря, в финал проходили действительно компетентные специалисты и настоящие лидеры.

27:26 Все финалисты конкурса "Лидеры России" получили миллион рублей на обучение. "Я потратил его на три образовательных направления. Это управленческий курс Владимира Тарасова, обучение практической психологии под руководством Николая Козлова и Executive MBA".

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