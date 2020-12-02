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"Где же кончится война". История о победе, в которую было трудно поверить

, ИА "Амител"
"Невыдуманные истории" из солдатского дневника

Илья Михайлович Мартыненко всю свою жизнь делал записи: то в блокнотах, то в тетрадях, то на отдельных листках. Свой дневник с воспоминаниями о фронтовых днях он передал потомкам.

До войны Илья Михайлович делал записи зелеными чернилами, а с 1941 года – черными. Только этим цветом он писал о своих фронтовых днях. О войне солдат рассказывал с первого боя и до победного конца, в который даже сам Мартыненко верил с трудом. 

"Я находился на наблюдательном пункте с капитаном Федоровым и разведчиками. Вечером к зенитной установке соседней части подошел посыльный из штаба и говорит, что завтра кончится война. Я никому не верил и сказал: "Где же кончится война, когда немец из села стреляет по нашему переднему краю". Но потом всю ночь стояла тишина, только со стороны противника освеща­лись ракеты. Немец эвакуировал свои войска", – писал он. 

Пожелтевший от старости дневник Ильи Михайловича напоминает потомкам о том, каким тяжелым был солдатский труд и какой страшной была война. 

"Невыдуманные истории" – программа, которую запустили проект "Победа в каждом из нас" и медиагруппа FM-Продакшн. Координаторы проекта "Победа в каждом из нас" Максим и Екатерина Банных рассказывают о жителях Алтайского края, победителях Великой Отечественной, переживших ужасы войны или погибших на фронте.

Истории взяты с сайта победавкаждомизнас.рф. Ежедневно программа выходит на радио "Ретро FM", "Шансон", "Искатель", "Эхо Москвы" и "Мир". А два раза в неделю новые выпуски будут публиковаться на портале amic.ru.

Если и вы хотите, чтобы история вашего родственника, рассказ о нем был опубликован на сайте победавкаждомизнас.рф, присылайте текст и фотографии на адрес электронной почты pobedavnas@mail.ru. У каждого рассказа есть шанс прозвучать на радио или стать частью других медиапроектов.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

2.12.2020 14:14
АБОРИГЕН

Только надо помнить по чьей милости всё это стало так тяжело и ужасно.

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