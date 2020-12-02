"Где же кончится война". История о победе, в которую было трудно поверить

Илья Михайлович Мартыненко всю свою жизнь делал записи: то в блокнотах, то в тетрадях, то на отдельных листках. Свой дневник с воспоминаниями о фронтовых днях он передал потомкам.

До войны Илья Михайлович делал записи зелеными чернилами, а с 1941 года – черными. Только этим цветом он писал о своих фронтовых днях. О войне солдат рассказывал с первого боя и до победного конца, в который даже сам Мартыненко верил с трудом.

"Я находился на наблюдательном пункте с капитаном Федоровым и разведчиками. Вечером к зенитной установке соседней части подошел посыльный из штаба и говорит, что завтра кончится война. Я никому не верил и сказал: "Где же кончится война, когда немец из села стреляет по нашему переднему краю". Но потом всю ночь стояла тишина, только со стороны противника освеща­лись ракеты. Немец эвакуировал свои войска", – писал он.

Пожелтевший от старости дневник Ильи Михайловича напоминает потомкам о том, каким тяжелым был солдатский труд и какой страшной была война.

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