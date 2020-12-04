"В этот день в строю стояли все". История солдата, который расписался на Рейхстаге

Война застала Дмитрия Петровича Синявского во время учебы в университете. Осуществить мечту о высшем образовании ему удалось только через два года после возвращения домой.

Дмитрий Петрович часто рассказывал ученикам о своих фронтовых буднях, но день, когда весь мир узнал о великой Победе, он всегда вспоминал с особым трепетом.

"В 10 часов утра был построен артиллерийский полк. Командир полка полковник Псурцев со слезами на глазах объявил, что война закончилась, что наступил долгожданный мир. У нас у всех на глазах появились слезы горести и слезы радости за Победу. В этот день в строю стояли все, даже те, кто был легко ранен и находился в полевом госпитале. Мирное немецкое население этого города (старики, старухи, дети) тоже выстроились вдоль тротуара и внимательно смотрели на нас, а сами вытирали платочками слезы", – вспоминал Дмитрий Петрович.

Дмитрий прошел от Наро-Фоминска до Берлина, был тяжело контужен, но снова встал в строй и встретил весть о победе на берегу Эльбы. Он вновь посетил в Берлин и сделал то, о чем мечтали многие советские солдаты – расписался на Рейхстаге, а после вернулся домой.

Дмитрий Петрович получил высшее образование и всю оставшуюся жизнь работал учителем. Ко множеству боевых наград он добавил звание "Заслуженный учитель".

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