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"Вместе мы – сила". Как Центр кластерного развития поддерживает предприятия Алтая

, ИА "Амител"
Центр бесплатно оказывает полезные услуги предпринимателям малого, среднего и крупного бизнеса

Кластер – это объединение единомышленников, которое несет пользу для развития экономики региона. Предприятия, которые входят в кластер, кооперируются и вместе продвигают свою продукцию от лица всего края. В этом им помогают правительственные и административные ресурсы. В Барнауле такую поддержку предприятиям оказывает Алтайский центр кластерного развития. Директор центра Сергей Кореннов на радио "Эхо Москвы" рассказал, для чего предприятия вступают в кластеры и как это сделать.

1:48 "В структуру центра входит три отдела: два из них непосредственно занимаются поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства, третий направлен на работу уже со средним и крупным бизнесом. Первые два отдела – это Центр кластерного развития и Региональный центр инжиниринга, а тот отдел, который работает с крупными объектами – Региональный центр компетенции, – реализует проект "Производительность труда и поддержка занятости". Сергей рассказывает, что такое Центр кластерного развития и чем он может быть полезен предпринимателям.

4:26 Центр кластерного развития оказывает услуги на условиях софинансирования: предприятие оплачивает всего 1% стоимости. "Мы пытаемся оказывать комплекс услуг, то есть сразу несколько для одного предприятия. Но при этом компания должна взять на себя определенные обязательства. Раньше это были простые договоренности: нужно увеличить выручку, расширить производственную базу, поднять численный состав. Но с 2021 года это будет регламентировано.  

Так, кластерным предприятиям "Малавит" и "Алькор" мы разрабатывали бизнес-план для развития. Если раньше эта услуга условно стоила 110 тысяч, то 100 тысяч – это государственные деньги и 10 тысяч – деньги предприятия. Сейчас уровень софинансирования – всего одна тысяча".

7:23 "Мы работаем с объединениями производственных предприятий. Хотя и непроизводственные предприятия могут тоже входить. Это наука, общественные  и правительственные организации, институты развития. Могут и торговые дома входить. Но здесь специфика – поддержка и направление именно производственных компаний. Но, в свою очередь, непроизводственные сферы тоже получают от этого взаимодействия пользу. Получается некий симбиоз". 

9:34 "Первоначальная стезя такого объединения – презентация продукции в совокупности, под эгидой Алтайского края. Пример – выставки. Если предприятие едет на выставку одно, то оно только себя позиционирует, представляет, продвигает. Если же едет объединение, то здесь уже может продвигаться в целом Алтайский край, подключаются правительственные, административные ресурсы, на стенд к предприятиям можно привезти заинтересованного инвестора". За организацию выставки полностью платит государство. Предприниматель оплачивает только доставку продукции и командировочные расходы.

12:19 У Центра кластерного развития есть еще другая мера поддержки – субсидирование выставочно-ярмарочных затрат. "Здесь мы работаем с субъектами малого и среднего предпринимательства. Если они выставляются на экспозиции индивидуально, без чьей-либо поддержки, то в конце года могут подать документы на субсидирование. Это конкурсная процедура, нужно набрать достаточное количество баллов, чтобы получить субсидию. За членство в кластере присваивают 10 баллов из необходимых 25. Субсидию до 600 тысяч рублей можно получить.

19:43 Четыре кластера – Алтайбио, Алтэк, Алтайполикомпозит и кластер аграрного машиностроения – можно объединить в группу инновационно-территориальных кластеров. "Есть еще один – Барнаульский промышленный химический кластер. Он отличается от остальных. Предыдущие разбросаны по всей территории Алтайского края, а здесь предприятия должны быть рядом. Если с точки зрения территориальных кластеров можно продвигать бренд региона, то здесь должна быть кооперационная связь продукции, тесное взаимодействие между компаниями".

21:26 С 2019 года появился новый отдел, который оказывает адресную поддержку предприятиям. "Это сопровождение и повышение производительности по определенной методике, утвержденной Федеральным центром компетенций. Специалисты Регионального центра компетенций, то есть этого отдела по повышению производительности, выходят на предприятие и вместе с рабочей группой, которая там создается, в течение шести месяцев выявляют проблемы и решают их по определенному алгоритму. А после предприятие уже само должно масштабировать полученные знания на другие потоки".

Центр "Мой бизнес"
Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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