"Ворота пришлось таранить танком". История солдата, который освобождал концлагеря

Андрей Демьянович Манаков родился в маленьком алтайском селе и сразу после школы ушел в армию. Его фронтовой путь начался в Сибири, а закончился далеко за пределами родины.

В 1943 году Андрей из Новосибирска отправился воевать под Киев. Как и многие солдаты, он пошел на фронт недоученным, постигать военное дело приходилось в бою: обезвреживать боевые мины, стрелять по подбитым танкам, маневрировать по сожженным городам.

Андрей Демьянович дошел до Берлина, но 9 мая война для него не закончилась. Еще два года его подразделение освобождало разбросанные по всему миру концлагеря, охрана которых трусливо сбежала. Одни замурованные ворота пришлось таранить танком, чтобы не дать узникам умереть взаперти.

После войны Андрей Демьянович Манаков помог собрать имена погибших на войне односельчан. Благодаря ему на стене Боровской школы появилась памятная доска в честь тех ее учеников, которые так и не вернулись с войны.

"Невыдуманные истории" – программа, которую запустили проект "Победа в каждом из нас" и медиагруппа FM-Продакшн. Координаторы проекта "Победа в каждом из нас" Максим и Екатерина Банных рассказывают о жителях Алтайского края, победителях Великой Отечественной, переживших ужасы войны или погибших на фронте.

Истории взяты с сайта победавкаждомизнас.рф. Ежедневно программа выходит на радио "Ретро FM", "Шансон", "Искатель", "Эхо Москвы" и "Мир". А два раза в неделю новые выпуски будут публиковаться на портале amic.ru.

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