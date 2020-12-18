Неслучайная идея. Как зарабатывать деньги на своем увлечении

Все больше людей стремятся не просто заработать себе на жизнь, а делать это с удовольствием. Они ищут способы монетизировать занятия, которые заполняют их досуг. В Барнауле есть яркие примеры, подтверждающие, что превратить хобби в работу можно без ущерба для собственного спокойствия и с выгодой для семейного бюджета. Так, Даниил Рубцов, студент 4-го курса АлтГТУ, с детства увлекался катанием на роликовых коньках, а теперь открыл собственную роллер-школу. Она также принесла ему победу в конкурсе "Фабрика бизнес-идей". Подробнее о своем увлечении, участии в проекте и предпринимательском опыте Даниил рассказал в программе "Тема дня" на радио "Эхо Москвы".

1:08 Даниил Рубцов узнал о конкурсе в АлтГТУ. "Там организовывали мероприятие "Цифровой зачет", и в рамках этого мероприятия приглашали на "Фабрику бизнес-идей". Я увидел приглашение в последний день, сразу же решил, что участвую, и отправил заявку. Нужно было заполнить форму, дождаться, пока обработают заявку и позовут участвовать в полуфинале. Он проходил у нас в "Политехе". Отбирали проекты, которые более-менее жизнеспособны".

3:11 "Так получилось, что "Фабрика бизнес-идей" вышла чуть позже, чем я начал организовывать проект. Это было начало сентября. Я арендовал зал, и там с командой помощников мы начали тренировать. Зал находится в центре, на Интернациональной, 116. С начала сентября более 70 человек записаны. Родители говорят, что никак не могут заставить детей идти на какие-то кружки, а вот на ролики дети идут с удовольствием". Даниил пришел на "Фабрику бизнес-идей" уже с готовой роллер-школой.

6:01 Даниил Рубцов тренирует пять лет, и открыл школу, опираясь на собственные наработки. "Также смотрел на роллер-школы в Москве и Питере, которые работают уже давно. Первая из них открыта в 2004 году в Москве, Rekil, роллер-школа Кирилла Рязанцева. Кроме того, был опыт с петербуржцем. Он тоже владелец роллер-школы, и я у него купил консультацию. На ней он мне объяснил моменты, которые я могу улучшить в своей школе, что сделать, чтобы она развивалась дальше".

11:52 Даниил рассказывает, чем, по его мнению, покорил жюри. "Во-первых, как раз тем, что решился выехать на роликах перед камерами, перед серьезными предпринимателями. Во-вторых, тем, что проект действительно жизнеспособный и уже запущен. Это и повлияло на мою победу, благодаря которой я получил приз в размере 120 тысяч рублей на развитие. Доделаем на них некоторые проекты в зале, закупим новое снаряжение, игрушки для детей, чтобы им было веселее учиться. Школа же рассчитана на детей от трех лет.

15:07 "От одного до пяти занятий нужно, чтобы научить кататься ребенка лет пяти. После этого он сможет самостоятельно ехать, его не нужно будет держать за руку. Сможет останавливаться сам перед препятствиями, бордюрами, дорогами, а также уверенно держаться на роликах и не падать. Курс из пяти занятий стоит 3 250 рублей". Роллер-школа Даниила Рубцова – первая и единственная в Барнауле.

17:36 "С начала сентября было четыре или пять случаев, что родители приходили и радостно говорили: "Даниил, ты научил ребенка кататься на роликах, а сейчас он надел коньки и сразу поехал, даже не пришлось держать или как-либо помогать". Это также помогает научиться кататься на беговых и горных лыжах, потому что техника похожа. Кстати, родители тоже часто хотят попробовать что-то новое". У Даниила Рубцова сейчас около 10 взрослых учеников.

20:21 По мнению предпринимателя, городская среда Барнаула не подготовлена для катания на роликах. "Площадок очень мало, в основном это в центре – площадь Сахарова, площадь Советов. Но, допустим, в Новоалтайске недавно построили скейт-парк прямо во дворе. Но так как все жители жалуются, что грохот стоит от колес и железа, то не могу сказать, что это хорошая идея. В Барнауле тоже нужно какое-то место определенное найти. Например, в парке. В том же "Изумрудном": место позволяет, рядом стадион есть".

23:57 Победитель положительно оценил участие в конкурсе. "Я хотел встретиться с предпринимателями, которые развивают различные проекты, и это мне удалось. Также я хотел набраться знаний – это тоже удалось. Так, я просчитал показатели в своем проекте, которые позволили мне какие-то моменты улучшить, а какие-то, наоборот, убрать. Это помогло мне перераспределить затраты, чтобы привлечь клиента было дешевле, а прибыли он приносил больше".

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