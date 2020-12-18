Здесь только лучшие войны. История солдата, который участвовал в параде Победы

Иван Владимирович Малахов был в армии, когда началась война. Он пережил два серьезных ранения, контузию и отпраздновал победу над фашизмом на Красной площади.

Полк, в котором служил Иван, стоял напротив Мавзолея Ленина. Оттуда всё хорошо было видно и слышно. Иван Владимирович, вспоминая эти события, рассказывал внукам, что, когда солдаты маршем проходили мимо Мавзолея, он словно летел на крыльях, не чувствуя веса собственного тела. Особенно ему запомнился момент, когда однополчане бросали к подножию Мавзолея знамёна и штандарты поверженного фашизма.

После войны Иван Владимирович стал работать учителем истории и учил детей до глубокой старости, пока старые раны не дали о себе знать.

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