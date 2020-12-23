Вокруг Алтая за 60 минут. Увлекательное путешествие по железной дороге края

- Скачать эпизод 1 "Славгород"
- Скачать эпизод 2 "Рубцовск"
- Скачать эпизод 3 "Бийск"
- Скачать эпизод 4 "Барнаул"
- Скачать эпизод 5 "Заринск"
- Скачать эпизод 6 "Новоалтайск"
Друзья! Это наш новый – как всегда необычный и интересный – аудиогид. Новый год – не только чудеса, подарки, Дед Мороз со Снегурочкой, но и время для путешествий. А нет ничего более сказочного, чем прокатиться на волшебном поезде. Мы приглашаем вас в увлекательное аудиопутешествие по железной дороге Алтайского края. Оно длится ровно час и начинается со станции в Барнауле, которую возводили всем городом. На начало ХХ века это была одна из самых грандиозных строек в Российской империи. Следующая остановка – город Славгород. Он вырос посреди алтайской степи благодаря реформатору Петру Столыпину. Далее вы отправитесь в Рубцовск. Там вы узнаете, как из-за бурана в городе "застрял" поезд с Иосифом Сталиным. Затем наш волшебный локомотив совершит остановку на бийском железнодорожном вокзале, где Василий Шукшин снимал свои знаменитые "Печки-Лавочки". И, наконец, вы заедете в Новоалтайск и Заринск. Эти города своим появлением тоже обязаны железной дороге. Усаживайтесь поудобнее, надевайте наушники и отправляйтесь в аудиопутешествие вместе с нами.
Ну что, друзья, вперед! Поезд отправляется через несколько минут. Для того чтобы послушать историю, нажмите на изображение станции.
Комментарии
А где Кулунда?Узловая станция.
Очень здорово!
Класс, ребята! Очень интересно
Молодцы, познавательно.
С удовольствием послушала, много чего и не знала, очень Заря коммунизма удивила, да и другие факты классно подмечены!
Раз уж разговор зашёл о жд, хочу поделиться информацией. В 2019 году президент РЖД заработа почти полмиллиарда. Тоесть в день миллион с лишним. Классно, да?
очень интересно получилось!особенно впечатли Рубцовск!
Дорога Рубцовс - Славгород давно разобрана (разворовано все) одни виадуки остались
Очень интересно, большое спасибо!