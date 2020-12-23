Вокруг Алтая за 60 минут. Увлекательное путешествие по железной дороге края

Друзья! Это наш новый – как всегда необычный и интересный – аудиогид. Новый год – не только чудеса, подарки, Дед Мороз со Снегурочкой, но и время для путешествий. А нет ничего более сказочного, чем прокатиться на волшебном поезде. Мы приглашаем вас в увлекательное аудиопутешествие по железной дороге Алтайского края. Оно длится ровно час и начинается со станции в Барнауле, которую возводили всем городом. На начало ХХ века это была одна из самых грандиозных строек в Российской империи. Следующая остановка – город Славгород. Он вырос посреди алтайской степи благодаря реформатору Петру Столыпину. Далее вы отправитесь в Рубцовск. Там вы узнаете, как из-за бурана в городе "застрял" поезд с Иосифом Сталиным. Затем наш волшебный локомотив совершит остановку на бийском железнодорожном вокзале, где Василий Шукшин снимал свои знаменитые "Печки-Лавочки". И, наконец, вы заедете в Новоалтайск и Заринск. Эти города своим появлением тоже обязаны железной дороге. Усаживайтесь поудобнее, надевайте наушники и отправляйтесь в аудиопутешествие вместе с нами.

Ну что, друзья, вперед! Поезд отправляется через несколько минут. Для того чтобы послушать историю, нажмите на изображение станции.