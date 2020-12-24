Увлекательное путешествие по железной дороге Алтая. Станция Славгород

Рядом с известным алтайским курортом Яровое стоит уютный город Славгород. Своим появлением он обязан великому реформатору Петру Столыпину, приехавшему на Алтай в начале XX века. Пока одни города в Сибири вырастали из заводских поселков или деревень, Славгород построили посреди бескрайней степи всего за восемь лет.

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