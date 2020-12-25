Увлекательное путешествие по железной дороге Алтая. Станция Рубцовск

Скачать эпизод 2 "Рубцовск"

В алтайских степях, на границе с Казахстаном, находится третий по величине город края – Рубцовск. Своим названием он обязан крестьянину Михаилу Рубцову, поселившемуся в этих местах в конце XIX века. Но маленькая деревня на берегу Алея никогда бы не стала городом, если бы не железная дорога. Именно по ней в январе 1928 года в Рубцовск приехал поезд с Иосифом Сталиным.

Отправляйтесь на вторую остановку нашего аудиопутешествия "Вокруг света за 60 дней. Увлекательное путешествие по железной дороге Алтая". Поезд отправляется через несколько минут. Надевайте наушники!

Полную версию проекта о железной дороге на Алтае можно послушать на нашем сайте.