"Город. Слушай!". История № 23. Здание Центробанка в Барнауле

Роскошное каменное здание в два этажа на пересечении улиц Короленко и Горького многие архитекторы называют самым красивым в Барнауле. Вы узнаете его легко: красно-белый фасад, необычная угловая башня, кованые оградки и решетки на окнах. Долгие годы здание называлось "Домом купцов Полякова и Яковлева". Летом 2020 года его переименовали в "Дом Степана Яковлева". Историки выяснили, что Поляков не строил здание. Сегодня в этой каменной постройке в стиле модерн располагается отделение Банка России. У барнаульского отделения юбилей – ему 110 лет, а самому Банку России в этом году исполнилось 160 лет.

Смотрите карту аудиопутешествий по городу и слушайте другие истории о Барнауле на портале amic.ru. Первый сезон проекта "Город. Слушай!" можно найти здесь. Также все эпизоды доступны на сайте izi.travel – площадке, объединяющей создателей мультимедийных гидов со всего мира и миллионы путешественников.