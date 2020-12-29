Увлекательное путешествие по железной дороге Алтая. Станция Заринская

На границе раздольной степи и угрюмой тайги, на берегу полноводного Чумыша вырастает самый молодой город Алтая. Центр коксохимической промышленности Сибири — Заринск. Еще 60 лет назад на этом месте не было ни города, ни завода – только маленькая железнодорожная станция перед мостом через реку. Но этого могло и не случиться...

Отправляйтесь на следующую остановку нашего аудиопутешествия "Вокруг света за 60 дней. Увлекательное путешествие по железной дороге Алтая". Поезд отправляется через несколько минут. Надевайте наушники!

Полную версию проекта о железной дороге на Алтае можно послушать на нашем сайте.