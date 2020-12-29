Увлекательное путешествие по железной дороге Алтая. Станция Заринская

На границе раздольной степи и угрюмой тайги, на берегу полноводного Чумыша вырастает самый молодой город Алтая. Центр коксохимической промышленности Сибири — Заринск. Еще 60 лет назад на этом месте не было ни города, ни завода – только маленькая железнодорожная станция перед мостом через реку. Но этого могло и не случиться...
Отправляйтесь на следующую остановку нашего аудиопутешествия "Вокруг света за 60 дней. Увлекательное путешествие по железной дороге Алтая". Поезд отправляется через несколько минут. Надевайте наушники!
Полную версию проекта о железной дороге на Алтае можно послушать на нашем сайте.
Комментарии
Класс!
А на Алтае тоже есть железная дорога? Или это всё же Алтайский край?
29.12.2020 13:59
- гость -
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Москвич? Алтай - это общее название 2х территорий, Алтайского края и Республики Алтай, или по-народному, Горного Алтая.