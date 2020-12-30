Увлекательное путешествие по железной дороге Алтая. Станция Алтайская

История Новоалтайска берет свое начало в 1717 году со строительства Белоярской крепости. Она защищала русских переселенцев от набегов кочевников с юга. Рядом с крепостью – на берегу речушки Чесноковки – жители военного форпоста построили первые дома. Через полтора века в Чесноковке – в честь реки и назвали село – проживало около тысяч человек. В начале XX века сюда приезжали люди со всех окрестных деревень. Крестьяне думали, что через Чесноковку пройдет железнодорожная дорога Новониколаевск – Семипалатинск. Но линию проложили в другом месте…

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