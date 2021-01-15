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Старость на радость. В Алтайском крае растет спрос на услуги сиделок

, ИА "Амител"
Профессиональные сиделки помогают старикам налаживать быт и комфортно жить

Уход за больными и пожилыми – сложная и очень серьезная работа. Сиделки должны быть не только выносливыми и терпеливыми, но и умеющими находить контакт с людьми, ведь престарелые люди часто бывают замкнутыми и сложными в общении. Кроме того, сиделке необходимо обладать физической силой, уметь готовить, знать правила проведения гигиенических процедур. 

Поэтому к выбору такого работника нужно подходить крайне ответственно. Если нанимать сиделку по объявлению, высока вероятность, что у нее не окажется должной квалификации или опыта. Но можно обратиться в частные центры социального обслуживания. Зачастую их руководители сами не понаслышке знают об уходе за больными. Так получилось и у Елены Анистенковой, руководителя бийского центра социального обслуживания "Близкие люди". На радио "Эхо Москвы" предприниматель рассказала, востребован ли такой бизнес в Алтайском крае, и почему сиделкам центра можно доверить жизнь и здоровье близких. 

01:28 "У меня тяжело болела мама 10 лет назад, и мне пришлось ухаживать за ней самой. За период болезни мы поменяли три стационара в Барнауле, пробовали искать сиделку, но не находили. Люди приходили безответственные, не получалось с ними договориться на длительный срок. В общем, опыт печальный, и уже тогда я подумала о том, что центр социального обслуживания будет востребован. Не только для больных, но и для пожилых людей, которые нуждаются в ежедневной помощи, уходе". Елена Анистенкова открыла свой центр соцобслуживания в Бийске в июне 2019 года. 

02:35 "У нас количество пожилых людей растет с каждым годом, а к 2025 году оно удвоится. Это послевоенное поколение, достаточно большое по численности. В связи с этим и у государства, и у общества стоит вопрос, каким образом мы будем справляться с уходом, потому что у государственной системы, к сожалению, уже сейчас не хватает возможностей". В России рынок частных социальных услуг только формируется, поэтому "Близкие люди" на пике востребованности. 

03:40 "Для начала в 2019 году я обратилась в Центр инноваций социальной сферы "Мой бизнес" в Барнауле, и прошла обучение в школе социального предпринимательства. Мне это очень помогло, потому что у меня не было опыта работы ни в социальной сфере, ни в бизнесе. За месяц я приобрела основные знания и навыки, необходимые для ведения своего дела. После обучения мы купили франшизу. Такие центры, как наш, открыты в 28 городах России". Франшиза помогла Елене избежать ошибок на старте.

06:17 Центр "Близкие люди" работает по принципу надомного обслуживания. "Надомное обслуживание – это когда сиделка приходит к пожилому или тяжелобольному человеку и помогает ему: проводит гигиенические процедуры, занимается домашними делами. Мы считаем, что пожилым людям очень важно находиться именно в родных стенах, общаться со своими близкими. Пожилому человеку важно, чтобы его окружала знакомая обстановка и близкие люди. Так они чувствуют себя лучше – и физически, и психологически".

09:08 "Если вы берете человека "с улицы", у вас нет уверенности, например, в том, что он здоров, и доверяете ему своего близкого родственника, хотя ничего о нем не знаете. А мы подберем сиделку, которая подойдет и вам, и тому, за кем она будет ухаживать. Мы всех претендентов тестируем, анкетируем, требуем с них анализы". Центр тщательно отбирает персонал.

10:23 "Наша задача в том, чтобы знания об уходе за больными как можно шире в общество транслировать. Потому что большинство людей ухаживают все-таки самостоятельно. Конечно, есть ролики в интернете, как, например, менять памперс, как сделать антипролежневый массаж, но, к сожалению, есть люди, которые не считают это необходимым". При центре работает "Школа ухода", бесплатная для всех граждан Бийска. 

14:31 Сейчас в центре около 35 подопечных. "В основном это пожилые люди, после 65 лет. Есть и молодые инвалиды, тоже за ними ухаживаем. Но не работаем с детьми. Там немного психология другая. Родители детям хотят давать лучшее, что у них есть. А в нашем случае сын или дочь хотят, чтобы мама или папа получали просто достойный уход. Это другое. И персоналу требуется абсолютно другая подготовка".

17:32 "У нас есть патронаж, когда сиделка приходит раз в день, но это в основном легкое состояние. Ходит в магазин, в аптеку, выгуливает собак, оплачивает коммунальные услуги. Но чаще всего – это уход за лежачими. Патронаж либо разовый, либо двухразовый, утром и вечером, почасовой. Также есть возможность нанять сиделку с проживанием. У нас эта услуга пользуется особым спросом. Мы на нее сделали специальную цену – 1200 рублей в сутки вместо средних по Бийску 2400".

22:52 "В этом году мы запустили услугу перевозки тяжелобольных людей. У нас в центре появился психолог, который консультирует семьи, где есть пожилые люди. У нас есть юрист, который тоже консультирует, в основном по семейному праву. Как показала практика, в Бийске также востребована услуга мытья лежачих больных. Это отдельная услуга. Приезжают два крепких молодых человека, надувают специальную ванну, моют человека, потом кладут обратно, собирают ванну и уезжают. Будем тоже такое запускать". Елена Анистенкова также планирует открыть стационарный вариант центра.

Центр "Мой бизнес"
Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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