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Помогут, научат, поддержат. Как работает центр "Мой бизнес" в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Руководитель центра рассказал об основных итогах 2020 года и планах на будущее

Получить помощь от государства на открытие и развитие малого бизнеса вполне реально. В каждом регионе России работают программы, по которым предприниматели могут получить субсидии, компенсации, льготы и другие виды помощи. В Барнауле тоже есть организация – центр "Мой бизнес". Здесь предоставляют разные формы государственной поддержки – от льготного кредитования до организации бизнес-миссий. Руководитель центра Антон Слободчиков на радио "Эхо Москвы" рассказал, за какими услугами обращаются бизнесмены, как центр помог предпринимателям пережить пандемию и какие цели ставит на 2021 год.  

01:15 "Самый главный результат для нас – это как раз отзывы предпринимателей о том, что у них получилось с нашей поддержкой реализовать какой-то проект или сделать скачок в развитии. Когда начиналась пандемия, планы нашей работы пришлось корректировать. Но получилось. Мы одни из первых в России полностью ушли на удаленный формат работы – это касается и образовательных мероприятий, и консультирования, и даже финансовых услуг". Антон Слободчиков рассказал, каким был 2020 год для центра "Мой бизнес".

04:15 "Наиболее актуальными были услуги информационные. Всем хотелось получить объективную информацию, кто может работать в период ограничений, как, на каких условиях, на какие льготы и преференции можно рассчитывать. И мы перешли на работу 24/7 – организовали горячую линию для предпринимателей. Иной раз у нас было более трех тысяч обращений в месяц, в основном в самые активные периоды – апрель, май". Также с начала пандемии центр перенастроил сайт. 

08:39 В 2020 году центр "Мой бизнес" впервые в Сибири провел бизнес-реалити "Фабрика бизнес-идей". "Одна из составляющих – работа со студентами, школьниками: показать им перспективы этого пути, научить вхождению в предпринимательство безбоязненно, с просчитанными рисками, подготовленными выходить на эту дорогу. И одной из целей конкурса было посмотреть, чем дышит молодежь, что их интересует, где они себя видят. Мы этой цели добились. Было представлено более 1300 различных проектов: и IT, и производство, и услуги, и торговля. Также мы хотели показать зрителям – ребятам, студентам, школьникам – примеры бизнеса в разных направлениях, что они могут быть успешными". 

11:49 Центр готов и дальше сотрудничать со всеми участниками конкурса. "Мы четко обозначили, что этот конкурс – только начало пути. Все возможности, которые есть у центра, для них открыты, и они знают о них. Мы сейчас с победителем ведем работу по подбору площадки, где он смог бы организовать свой проект. Не все просто, но я думаю, есть перспективы. По остальным точно так же. Кому-то требуется сейчас финансирование, кому-то – дополнительная образовательная поддержка, кому-то – консультации по регистрации бизнеса. Все это мы можем и делаем".

13:57 В 2020 году, несмотря на пандемию, около 100 алтайских предприятий впервые вышли на международный рынок при поддержке центра "Мой бизнес". "Наш Центр экспорта уже третий год удерживает лидерские позиции. За эти годы мы добились его узнаваемости – и целиком центра "Мой бизнес", и именно этого направления. Люди поверили, что, обращаясь к нам, можно получить результат. Соответственно, поток участников и запрос на услуги увеличился, предприниматели увидели эффект. А главный эффект – это, конечно, заключение сделок и контрактов".

17:04 По итогам 2020 года центр "Мой бизнес" вошел в двадцатку лучших по стране. "Достичь таких результатов удалось благодаря слаженной работе всей команды, благодаря набору актуальных услуг. Рейтинги оценивают работу по разным составляющим. Это и активная работа по разным направлениям – образовательному, экспортному, финансовому. Есть такой раздел, как формирование удобной среды для предпринимателей. По всем этим составляющим Министерство экономического развития, которое курирует эту тему, анализирует количество и качество услуг, обратную связь от предпринимателей".

20:04 "Я убежден, что место настраивает определенным образом: один и тот же контент, образовательный или информационный, в разной атмосфере воспринимается по-разному. Лучшее восприятие происходит в той атмосфере, которая к этому располагает. И мы постарались создать такую площадку. Мы делаем локации таким образом, чтобы они позволяли решать массу задач". Центр "Мой бизнес" создает комфортную деловую среду для предпринимателей.

26:26 В 2021 году по некоторым направлениям объем финансовой поддержки увеличится. "Например, по Центру экспорта. На других направлениях сохранится на прежнем уровне. Вообще, до 2024 года у нас намечена плавная траектория по небольшому снижению объемов финансирования. Но с учетом уже готовых наработок и лучшего понимания, где нужно расставить акценты и в какие направления перераспределить ресурсы, я думаю, что предприниматели практически не ощутят изменений в объемах финансирования".

Центр "Мой бизнес"
Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
Сайт

 

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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