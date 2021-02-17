Зубы на века. Где в Барнауле сделать красивую улыбку за один день

9 февраля стоматологи всего мира отмечали свой профессиональный праздник. К сожалению, медиков этой специальности в нашей стране принято бояться, хотя со времен советских бормашин технологии лечения и реконструкции зубов шагнули далеко вперед. О том, почему имплантация важна "здесь и сейчас", зачем стоматологу закись азота и как правильно подготовить ребенка к визиту к зубному врачу, "Русскому радио" рассказал основатель клиники Da Vinci, хирург-имплантолог Даниил Абакумов.

Имплантация: вчера и сегодня

01:50 Говоря о решении проблемы отсутствия зубов, мы, прежде всего, имеем в виду имплантацию. Причины потери зуба могут быть разные. Но именно имплантация дает возможность восстановить его, не травмируя соседние зубы, и получить полный эстетический и функциональный аналог своим зубам.

Конечно, у этой проблемы есть и другие способы решения. До недавнего времени самым распространенным была установка мостовидных протезов. Но для этого нужно "обточить" два соседних зуба, что фактически приводит к их травме. Имплант в этом отношении однозначно лучше, поскольку не затрагивает соседние зубы.

03:17 У людей есть определенный страх перед стоматологами, но его необходимо развеивать. Чтобы манипуляции врача были безболезненными, есть различные методы седации. Самый простой – дыхательная седация при помощи закиси азота, когда человек полностью расслабляется, находясь при этом в сознании.

В случае если фобия настолько сильна, что пациент не хочет помнить даже о визите в клинику – есть и такие, – возможно погружение в медикаментозный сон с помощью пропофола и использование других видов седации вплоть до полноценного наркоза с интубацией. Для этого в Da Vinci есть специализированное анестезиологическое отделение.

Детям – особый прием

06:35 Вместе с анестезиологическим отделением мы открыли отделение детской стоматологии. И наша принципиальная позиция – не принуждать детей к лечению (мы, специалисты, называем это "лечить с удержанием"). Ведь почему у людей сегодня такая стоматофобия? Именно потому, что в детстве их насильно лечили, причиняли боль. Но сегодняшние анестезиологические пособия и игровые методы адаптации детей к приему позволяют избежать этого.

На первом, адаптационном приеме происходит знакомство с доктором, с его ассистентом, с ребенком общаются, показывают, что есть в кабинете, применяют элементы сказкотерапии. Чтобы, когда ребенок придет в клинику во второй раз, он оказался в знакомом месте, в кругу знакомых людей, и этот визит не был бы для него стрессом.

08:30 У нас на сайте есть рекомендации для родителей, что можно делать перед походом к стоматологу, а что нельзя. Очень важный фактор: когда родитель говорит: "Не бойся", есть понимание, что надо бояться. Взрослые, которые прочитают это и отнесутся к подготовке ответственно, могут серьезно помочь своему ребенку.

09:15 Если после 2-3 адаптаций ребенок не соглашается на лечение, то держать его силой, засовывать пробку между зубами, чтобы он не закрывал рот, я считаю неправильным. В будущем это может привести к серьезным психологическим проблемам: человек перестанет ходить на гигиенические осмотры, в принципе не станет обращаться к стоматологу до последнего, что сейчас во многом происходит у старшего поколения. По возможности лучше использовать ту же седацию или наркоз, особенно если речь идет о лечении нескольких зубов или о лечении детей до трех лет, когда с ними еще сложно договориться. Это давно не тот наркоз, который был раньше, он абсолютно безопасный, дети отлично его переносят.

Инновационность как стиль жизни

12:50 Я никогда не работал в государственной клинике, а сразу после окончания учебы начал посещать различные выездные обучения и курсы. И когда создавал клинику, настраивался применять максимально современные технологии. Для меня инновационность – это линия, которой я всегда придерживался в жизни. И вся команда, работающая со мной, является сторонником современных принципов лечения.

14:10 В имплантации постоянно появляются новые веяния. Иногда люди приходят на консультацию и удивляются ее возможностям. Например, есть одномоментная имплантация, когда за один прием проблемный зуб удаляют, ставят имплант и делают временную коронку. И нет необходимости неделю ходить без зуба.

Другой вариант: есть много пациентов, у которых зубы отсутствуют давно. И, соответственно, нет костной ткани, в которую можно установить имплант.

В этом случае мы можем нарастить ткань при помощи костной пластики или использовать технологию протезирования на четырех имплантах. Пациент в течение суток получает полный набор зубов и обеспечивать эстетику и функционал челюсти. То есть буквально через сутки любой пациент может выйти из клиники с широкой улыбкой.

18:38 Мы практически каждый день сталкиваемся с тем, что люди вовремя не восстанавливают утраченные зубы и получают со временем ряд проблем: меняется прикус, зуб без опоры начинает двигаться в поисках этой опоры, сдвигаются и соседние зубы. Вернуть их на прежнее место непросто, для этого нужно ставить брекеты или мини-винзы. А это время и дополнительные расходы.

Но даже если кто-то запустил ситуацию, современные технологии позволяют вернуть все в первозданный вид. Для этого в клинике есть и ортодонты, и ортопеды, которые могут решить практически любую проблему.

Возраст – не помеха

21:21 Многие интересуются, есть ли ограничения по возрасту для установки имплантов. Не стоит путать возраст и состояние здоровья: иногда нашим пациентам в возрасте 60-70 лет могут позавидовать некоторые тридцатилетние! Здесь важнее общее самочувствие и отсутствие патологий.

Но на сегодня практически нет состояний, которые могли бы являться противопоказанием для установки имплантов. Все нюансы мы обсуждаем на консультации: собираем полный анамнез и, исходя из него, предлагаем наиболее подходящий план лечения.

22:21 В среднем имплант приживается около трех месяцев. Случаи отторжения, по статистике нашей клиники, составляют меньше 2%, поэтому за результат не стоит переживать. К тому же есть гарантийные обязательства, которые мы даем. Если с имплантом вдруг что-то происходит, в соответствии с условиями пожизненной гарантии он меняется бесплатно.

У нас такой подход: мы не будем экономить на спичках, чтобы в дальнейшем не получить негативных последствий. Переделать потом намного сложнее и дороже. Это зачастую становится для наших клиентов решающим аргументом на пути к имплантации.

Конечно, от пациента тоже многое зависит. Ведь если хорошо ухаживать за своими зубами, мы их не будем терять. Это относится и к имплантам.

26:25 Хочу пожелать всем, чтобы улыбка была лучезарной, а необходимость в посещении стоматолога возникала исключительно в целях профилактики. Но если вам вдруг понадобится помощь стоматолога в лечении или имплантации, обязательно выбирайте правильных специалистов. И делайте новые зубы на века!

Da Vinci – стоматологический центр

Партизанская, 40

+7 (3852) 59‒56‒86

Сайт: davinci22.ru

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