Бизнес от сердца. Где находят работу люди из уязвимых слоев населения

Инвалидам, сиротам, пенсионерам и другим уязвимым слоям населения часто трудно найти работу. Особая категория – это условно осужденные граждане. Даже со статьей за мелкое хулиганство они в большинстве случаев слышат отказ от работодателей. Именно на решение этой проблемы направлено социальное предпринимательство. Работодатели из этой сферы дают возможность трудоустроиться людям с судимостью, а за это получают помощь и поддержку от государства. Так, социальный предприниматель из Новоалтайска Наталья Бычкова на радио "Эхо Москвы" рассказала, как ее шиномонтажная мастерская растет и развивается с командой единомышленников, среди которых – люди с непростой историей.

01:01 "В администрации Новоалтайска я прошла школу социального предпринимателя. И в 2017 году условно осужденные стали новой социальной категорией. Меня тема заинтересовала, и я написала проект, который успешно защитила. Потом я узнала, что в Барнауле проходит обучение по губернаторской программе поддержки предпринимателей. В этот же год я поступила туда, защитила проект, прошла собеседование". Предприниматель прошла два курса обучения и задумалась об изменениях в бизнесе.

03:51 "Бизнес вообще не стоит на месте, тем более в автосервисе – настолько часто меняются технологии. А клиент эти изменения не готов ждать – ему нужно быстро и качественно, ведь это в первую очередь безопасность. Поэтому мы проходим обучение. Поменяли оборудование. Сотрудники, которые не готовы были учиться и меняться, сами ушли: им некомфортно стало со мной работать, в моем ритме". Каждый год работники мастерской проходят обучение по своему направлению.

06:47 "У нас остро стоял вопрос трудоустройства, и нужно было искать сотрудников, которые бы умели быстро и качественно работать, чтобы у них было желание не просто сделать как-нибудь, а сделать хорошо. Когда уже набрали, выяснилось, что у одного есть судимость, а у другого начались судебные процессы. Дальше, так как город маленький, люди стали узнавать, что у нас судимость не является препятствием". У Бычковой не было цели набрать в команду условно осужденных: так сложились обстоятельства.

11:42 "Когда я рассказала в администрации, что у меня такая социальная категория работает, они очень отзывчиво отнеслись. Предложили собрать пакет документов, все объяснили, рассказали. Я показала затраты на оборудование, которое мы приобрели в том году, и была приятно удивлена, что нам вернули большую часть денег. Мы еще смогли купить другое оборудование, новый шиномонтажный станок, удобнее и эстетичнее". Социальные рабочие места субсидируются государством.

13:34 "В 2020 году нам повезло – нас не закрывали: мы попали в категорию объектов, которые работали в обычном режиме. Пока затишье, появилась возможность поступить на президентскую программу. У меня была цель – разработать бренд, потому что узнаваемость важна в современном мире. В этот же год центр "Мой бизнес" сделал рассылку, что тем, кто представит хороший проект, разработают бренд. Я подала заявку, и она прошла". Скоро у шиномонтажной мастерской появится новое название – Red Box.

19:41 "У нас грандиозные планы, потому что вложены инвестиции в земельный участок, который находится напротив нашей шиномонтажной мастерской. И со временем мы хотим построить там полноценный автосервис, где сможем и оборудования больше поставить, и расширить сферу услуг. Хотелось бы еще заняться грузовыми шиномонтажными работами. У нас в городе это актуально и знания по этой теме уже есть". На следующий год Бычкова планирует принять первый грузовой автомобиль.

22:19 "Я считаю, что обучение – это больше, чем какая-то финансовая помощь. Это видение бизнеса в совершенно другом ключе. Отношение меняется. Причем важны не только получаемые нами знания, но и общение с коллегами, с которыми вы в обычной жизни никогда бы не встретились. Есть возможность делиться опытом, искать пути решения проблем. Это тоже помощь очень большая".

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