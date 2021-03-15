Успех начинается с мечты. Как алтайский бизнесмен успешно ведёт три дела одновременно

Как показывает практика, успешный бизнес создают именно те, кто не отказывался от своей цели. Так, предприниматель из Заринска Константин Шефер всегда мечтал о собственной газете – и теперь владеет еженедельником "Наш город Заринск". Более того, предпринимательство стало неотъемлемой частью жизни Константина, и он также открыл медицинский центр и пекарню. На радио "Эхо Москвы" бизнесмен рассказал, с чего начинал и как пришёл к успеху.

03:32 По образованию Константин – строитель, но после кризиса 2008 года начал открыл своё первое заведение общепита. "Мы его купили в таком упадническом состоянии, что пришлось развивать практически с нуля, выводить "в плюс". Продвигали его по районам – Заринскому, Кытмановскому, и в итоге стали действительно большим предприятием, на котором работает более 50 человек. Сейчас мы производим большой ассортимент хлебобулочных изделий, выпечку, готовые блюда, салаты, порядка 300 наименований".

07:52 "Газета возникла не случайно. Это мечта моего детства – иметь свою газету. И она свершилась благодаря президентской программе в 2013 году. Было, конечно, тяжело, особенно первые два года, когда развивали, раскручивали этот ресурс. Но благодаря партнёрам и друзьям газета встала на ноги и сегодня это одно из самых популярных изданий". Газета "Наш город Заринск" – еженедельное издание, которое рассказывает о жизни города.

11:09 "Конечно, делаем упор и на электронные СМИ. Мы ощущаем этот спад: молодёжи не особо интересен печатный вариант. Кстати, разработать сайт нам помог центр "Мой бизнес". Мы участвовали в программе и выиграли грант. Благодаря этой поддержке весной 2020 года у нас появилась интернет-площадка стоимостью 55 тысяч рублей, которая нам обошлась бесплатно. А газете будет в этом году уже восемь лет".

13:29 Медицинский центр "УльтраМед" появился в Заринске пять лет назад. "На сегодняшний день мы провели порядка 70 тысяч обследований. Это большая помощь городской больнице, когда были закрыты практически все направления и пациентов принимали только в экстренных случаях. Мы стали некой "палочкой-выручалочкой" для города. Отделений много: и терапевтическое, и гинекологическое, окулист принимает, невролог, практически все анализы крови принимаем.

16:24 Совмещать три бизнеса помогает надёжный штат сотрудников. "Всё благодаря моим коллективам, партнёрам, которые работают, когда я в отъезде или просто не хватает времени. Поэтому я очень благодарен заведующим и администраторам, ежедневно занимающимся какой-то рутинной работой. Благодаря грамотным и исполнительным сотрудникам мы и достигаем таких успехов".

19:54 Из трёх направлений больше всего личного внимания требует газета. "Потому что это большая ответственность: всё, что выходит в общественное пространство, должно быть под контролем, и за каждое слово мы отвечаем. Поэтому много времени и сил занимает проверка фактов, работа журналистов".

20:30 Константин Шефер знаком с центром "Мой бизнес" с 2000 годов. "Сегодня, конечно, благодаря Антону Слободчикову центр превратился в некий дом для бизнесменов Алтайского края, где им всегда рады и всегда помогут. Я прошёл там и школу предпринимательства, хотя уже долгое время был бизнесменом, и много семинаров, тренингов – абсолютно бесплатно. Они однозначно отложились в копилку знаний".

20:31 "Теоретические знания необходимы, чтобы не совершить ошибок, не наломать дров. Многие занимают деньги и бегут что-то открывать, перепродавать бездумно. А нужно сначала пройти какой-то курс молодого бойца, и в центре "Мой бизнес" коучи дают эти знания. Они объясняют первые шаги – как разобраться с налогами, как все организовать, как зарегистрировать ИП или ООО, чем они отличаются".

27:36 "Учёба как бы взбадривает тебя. То есть, как правило, где-то в своём деле ты уже свыкся, где-то ленишься... А во время учёбы ты получаешь некий толчок, чтобы преобразовывать, улучшать, открывать новое. И, кроме того, президентская программа важна и в качестве образовательного процесса: преподают профессора, которые знают много важной теории". Константин Шефер – успешный выпускник президентской программы.

Центр "Мой бизнес"

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