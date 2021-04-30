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Обучение через развлечение: как в Барнауле работает студия голографического театра

, ИА "Амител"
Голографический зоопарк студии этим летом будет установлен на ВДНХ в Москве

Голографический театр – это шоу, где 3D-изображения находятся со зрителем в одном пространстве. Если добавить к ним закадровый голос, свет и музыку, получится действительно захватывающее зрелище. В Барнауле такой формат развлечений предлагает "Студия голограмм". Их голографический зоопарк стал популярен не только в краевой столице, но и в других регионах России, а ближайшим летом проект окажется на одной из главных площадок страны – московском ВДНХ. Один из основателей студии – Игорь Еремин – в программе "Тема дня" на радио "Эхо Москвы" рассказал, как пандемия поспособствовала развитию одного из его самых успешных проектов. 

01:32 "Последние несколько лет мы занимались детским образованием в 3D – создавали фильмы о правилах дорожного движения, правилах противопожарной безопасности, ОБЖ, ЗОЖ. Но в 2020 году наша отрасль "встала", потому что запрещены были массовые мероприятия. Мы сначала с позитивом отнеслись, как к отпуску, но спустя время поняли, что надо что-то делать дальше. У нас наработки по голограммам уже были, но не в приоритете. А благодаря пандемии мы доработали проект голографического зоопарка". С 2016 года Андрей Еремин параллельно с "Алтай 3D" развивал "Студию голограмм".

04:36 Голографический театр может работать в разных форматах. "Это может быть стационарный объект. Например, на ВДНХ мы установим зоопарк в помещении с затемнёнными окнами. Есть также сувенир, уменьшенная копия – версия для смартфонов. Для улиц и парков у нас тоже есть решение – купольная конструкция: у нас своя разработка из монолитного поликарбоната. Также есть передвижная работа – по районам, в Дома культуры".

07:30 Одно из основных направлений "Студии голограмм" – работа в посёлках и деревнях. "У нас в Алтайском крае 50 районных центров. Мы приезжаем к ним на два-три дня. Заранее даём рекламу, развешиваем афиши, раздаём флаеры в школах. В деревнях и "сарафанка" работает хорошо, в отличие от города, где нужно заложить бюджет, чтобы люди о вас узнали. Кроме того, в городе и без нас достаточно развлечений, а в сёлах не так часто мероприятия проводят".

08:40 Новое ответвление в голограммах – туристический этнический проект "Хранитель легенд". "Туристы Горного Алтая будут заходить в аил, традиционное алтайское жилище, где голограмма рассказывает туристические легенды, привязанные к местности. Это мы к сезону готовим. На Манжероке уже отработали прошлый сезон, в Белокурихе запустим в этом году".

10:26 "Я занимаюсь также франчайзингом, а BUYBRAND – одна из крупнейших выставок по моделям готового бизнеса. Такая площадка позволяет получить хорошую обратную связь. Мы презентуем продукт, рассказываем, смотрим на реакцию, на заинтересованность людей. Там же, на выставке, мы договорились о работе на ВДНХ, что для нас, конечно, очень выгодно. Мы поставим своё оборудование на партнёрских условиях, но заведовать всем этим полностью будут наши московские партнёры". Посетить престижную выставку BUYBRAND Игорю Еремину помогли в центре "Мой бизнес".

19:18 "Фонд полностью организует площадку, стенд, оплачивает участие и рекламные материалы. От нас остаётся только приехать, установить своё оборудование и пообщаться с людьми. Это большая помощь, потому что далеко не все компании могут себе позволить участвовать. А вообще, фонд оказывает содействие предпринимателям в разных направлениях: как начать бизнес, как сайт сделать, как рекламу в соцсетях продвигать". Игорь Еремин также проходил в центре "Мой бизнес" обучение по франчайзингу.

24:06 "Хотим за 1,5-2 года открыть более 150 представительств голографического зоопарка по России и СНГ. Плюс с туристическими направлениями, которые мы "обкатываем", хотелось бы в Сочи зайти, на "Розу Хутор" или "Красную поляну". Мы можем создавать голограммы под любой регион, под его достопримечательности, климат, местность. Хотим минимум три-пять туристических объектов открыть".

Центр "Мой бизнес"
Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
Сайт

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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