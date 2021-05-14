Помощь рядом: как в Рубцовске развивают реабилитационный центр для детей-инвалидов

В современном мире детская инвалидность – не приговор. Ребёнок с особенностями развития может получить образование, устроиться на работу и вести комфортную жизнь. Главное – как можно раньше начать путь реабилитации. Тем более что сегодня выбор методов и средств восстановления достаточно большой.

Зачастую реабилитационные центры создают люди, которые сами сталкивались с такой проблемой. Например, основатель центра коррекции развития "Ладошки" Любовь Гичева растит ребёнка-инвалида. Но лечение на современных аппаратах уже помогло ему понимать речь, научиться читать и писать. Недавно Любовь получила грант на развитие своего дела на проекте "Мама-предприниматель". Об участии в проекте и работе центра "Ладошки" она рассказала на радио "Эхо Москвы".

02:28 "Моя основная идея была – создание центра коррекции развития для детей с ограниченными возможностями, с особенностями развития и даже для взрослых. Цель данного центра – использование аппаратных методик, чтобы помогать социализироваться и реализовываться особенным детям. Например, использование биоакустической коррекции, кислородной терапии". Далее Любовь хочет дополнить эти методики различными занятиями с логопедами, нейропсихологами.

04:20 "У меня двое детей – старший сын Владислав, 10 лет, и младшая дочь Валерия, ей скоро два года. Старший сын у меня инвалид с задержкой психоречевого развития, аутистическим синдромом. Он требует много внимания, лечения, коррекции, поэтому стал стимулом для создания центра у нас в городе, чтобы оказывать ему и другим детям поддержку должным образом, курсами, потому что не всегда получается вовремя и регулярно ездить в другие города".

05:34 "По статистике, на конец 2020 года было порядка тысячи детей в категории ребёнок-инвалид. Но есть и другие болезни: ДЦП, задержки психоречевого развития, аутистический синдром, синдром Дауна. Кроме того, это статистика по Рубцовску, а ведь есть ещё близлежащие районы".

06:09 "Биоакустическая коррекция – инновационный метод, который разработан 25 лет назад в Санкт-Петербурге. Он стимулирует работу мозга без каких-либо медикаментозных или инвазивных вмешательств. Процедура проходит так: ребёнок садится на кресло, на него надевают шесть датчиков и акустические наушники. Идёт запись ЭЭГ головы, которая преобразуется в акустический сигнал и в реальном времени передаётся пациенту через наушники. То есть идёт саморегуляция". За счёт этой процедуры можно восстанавливать практически любые процессы в организме.

07:46 Сын Любови также проходил лечение на этом аппарате, и оно дало хорошие результаты. "Раньше он не отзывался на своё имя, не понимал обращённую к нему речь, а сейчас он пишет, читает, знает английский алфавит. Мы добились этого не без медикаментозного лечения – всё в комплексе. Но БАК очень хорошо двинула мышление, понимание, интеллект. Где у ребёнка проблема, там этот аппарат и действует, параллельно затрагивая все остальные участки головного мозга и восстанавливая их".

10:11 На программе "Мама-предприниматель" Любовь прошла интенсивный обучающий курс: "Мы приходили к 9 утра и до 6-7 часов вечера занимались. Охватили множество областей: и финансы, и психологию, и налоговый режим. Мозг, мягко говоря, "взрывался". Например, в первый день мы изучали психологию, разбирали архетипы. Далее разбирали основы продвижения в соцсетях. Также нам рассказывали о налоговом режиме, выборе организационно-правовых форм для дальнейшей регистрации своих бизнес-идей, ну и самое главное – финансовый расчёт".

14:55 "К концу последнего дня на проекте, после четырёхдневного обучения, мы должны были подготовить пятиминутную презентацию и рассказать о своей бизнес-идее: что мы хотим реализовать, на что конкретно нам нужен грант. Я думаю, главным было – рассказывать с душой о том, что ты действительно хочешь делать. Тогда люди видят, что это твоё, что ты своим делом горишь, что хочешь посвятить ему большую часть своей жизни. Моё дело – именно такое, поэтому комиссия практически единогласно, с хорошим отрывом, выбрала мой проект".

16:44 "Я планирую потратить грант на приобретение современных сенсорных дидактических развивающих материалов. Также хочу купить различные аппараты для работы логопеда. Всё это буду заказывать в Москве, Санкт-Петербурге. Примерный список уже подготовлен". Сумма выигранного гранта в этом году составила 100 тысяч рублей.

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