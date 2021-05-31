Бизнес-инкубатор под ключ: на Алтае стартует конкурс на льготную аренду офисных помещений

Число начинающих предпринимателей с каждым годом растет: все больше людей стремятся открыть свое, пусть и небольшое, дело. Но в процессе становления бизнеса многие бизнесмены испытывают трудности с финансами, разработкой бизнес-плана, поиском помещения под офис. Наиболее простой способ решения этих проблем - обратиться за государственной помощью. Например, в центр "Мой бизнес". Здесь можно бесплатно получить консультации, пройти обучение, получить заем или на льготных условиях арендовать готовый офис. Руководитель центра бизнес-инкубирования Евгения Уфимская на радио "Эхо Москвы" рассказала, кто может воспользоваться помощью и что для этого нужно сделать.

1:12 "В центре "Мой бизнес" есть пять готовых офисов. Предприниматели, которые к нам приходят, могут сразу начать в них работать – буквально с первого часа, ведь офисы оборудованы под ключ. Каждый – порядка 20 кв.м, на четыре рабочих места. Офисы расположены в исторической части города, в непосредственной близости к центру "Мой бизнес". Всё, что там происходит, – в шаговой доступности: консультации, наша помощь, поддержка". Офис стоит порядка 10 тысяч рублей, но первый год первый год резиденты платят всего 40% от этой стоимости.

3:38 Офисы разыгрывают на конкурсной основе среди молодых предприятий. "Наша целевая аудитория – это, конечно, начинающие предприниматели. У нас есть несколько приоритетных направлений по профилю бизнеса – это туристический бизнес, инновационный, производственный и социальный. Конечно, предпринимателей много сейчас и в сфере продвижения – их мы тоже рады видеть. Важно, чтобы предприниматели, которые заходят к нам в офис, понимали траекторию своего развития хотя бы на ближайший три года".

6:22 Чтобы победить, в первую очередь надо продумать бизнес-план. "Предприниматель должен понимать свои сильные и слабые стороны, видеть, куда двигаться, изучать свою ЦА, свой продукт, партнёров, конкурентов, инвестиции. Даже этого будет достаточно на старте. Потом, когда проходит конкурс, мы помогаем дорабатывать бизнес-план, корректируем его". Кроме того, нужно быть зарегистрированным предпринимателем и не иметь долгов перед налоговой.

9:25 "До конца мая мы только объявим этот конкурс, и пока – с открытой датой. Но всё лето точно будем принимать заявки. Для людей, которые намерены стать предпринимателями, это время для того, чтобы сформулировать свои цели, составить бизнес-план, прийти к нам на консультацию Это абсолютно бесплатно и нет никаких ограничений. К осени мы подведём итоги и выберем резидентов бизнес-инкубирования в количестве пяти человек".

11:06 Резидент бизнес-инкубирования может получить широкий спектр услуг. "Мы работаем по запросу, в зависимости от того, что нужно для развития предпринимателя. Если нужно пройти какой-то образовательный курс, разработать сайт, поработать над рекламной стратегией – это к нам. Если предприниматель хочет выйти на международный рынок, он может поехать на международные выставки, которые организует Центр экспорта. Есть отдельный центр поддержки социальных предпринимателей – Центр инноваций социальной сферы".

13:39 В Центре бизнес-инкубирования развивают новое пространство – коворкинг "Фабрика". "Это 100 квадратных метров в стиле лофт; пространство, которое легко зонируется и меняет обстановку. Там могут находится 30 человек. Помимо общего зала, есть переговорные комнаты, в которых можно провести планёрку с удалёнными сотрудниками, организовать видеосвязь. Мы очень хорошо оснащены технически: есть ноутбуки, микрофоны, спикерфоны, проекторы, экраны".

19:34 Помимо пространства для коворкинга, есть три конференц-зала. "Совсем недавно у нас появился Зал традиций, его мы стараемся наполнять официальными событиями. Но, на самом деле, возможно любое. Он вмещает порядка 30 человек. Есть ещё Лекторий, который настраивает на учебную атмосферу – тоже на 30 человек. Самый большой зал вмещает порядка 150 человек". Все залы оснащены технически для проведения онлайн- и офлайн-мероприятий.

25:49 Центр "Мой бизнес" многое сделал для бизнеса во время пандемии. "Прошлый год действительно стал поворотным, в частности для центра "Мой бизнес". Мы были как на передовой: работали на горячей линии в тот месяц, когда все ушли на самоизоляцию. С того момента мы стали переходить в онлайн, в том числе на онлайн-консультирование – быстрое, оперативное, грамотное. Сейчас такие форматы продолжают существовать в нашей работе, несмотря на то, что вернулись личные встречи. Всё равно у общества уже есть запрос на онлайн, потому что это экономит время".

Центр "Мой бизнес"

Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

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