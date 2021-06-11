Начать с малого. Как предприниматель из Поспелихи развивает три бизнеса в двух городах

Большой бизнес – это непрерывное развитие, причём не только самого предприятия, но и себя как предпринимателя. Пока компания растёт, у вас есть время выучить уроки, необходимые для будущего успеха. Поэтому если вы хотите создать большой бизнес, лучше всего начать с малого.

Так и предприниматель из Поспелихи Лидия Некрасова начинала свою деятельность с нескольких небольших цехов, а теперь руководит полноценным хлебокомбинатом. Её предприятие кормит всю южную часть Алтайского края. На радио "Эхо Москвы" предприниматель рассказала, как "вырастила" хлебокомбинат и какие ещё бизнесы она развивает.

01:05 "Моя предпринимательская деятельность началась в 2007 году. На базе предприятий в Поспелихе, которые принадлежали моим родителям, мы открыли небольшой цех, где пекли хлебобулочную продукцию для своих магазинов. С 2007 года по нынешний момент маленькое предприятие выросло в большой Поспелихинский хлебокомбинат. Сейчас мы кормим всю южную часть Алтайского края: Рубцовск, Шипуново, Новичиха, Курья, Волчиха и сам Поспелихинский район".

02:10 "Мы печём стандартные виды хлеба, но вкусы потребителей меняются, и мы стараемся подстраиваться: изготавливаем многозерновой хлеб, а также хлеб, связанный с функциональным питанием, – с йодказеином, например. Мы – одно из немногих предприятий, которые имеют сертификат на производство такого хлеба. Долго к этому шли, много лабораторий прошли". Комбинат производит более 100 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий.

07:15 Сложным моментом в становлении комбината был кадровый вопрос. "Рынок труда в сельской местности ограничен. И ты берёшь людей, которые где-то уже работают, предлагаешь лучшие условия труда, и они переходят с других предприятий. Страшно было не оправдать надежды сотрудников. Сейчас, спустя 14 лет, я горжусь тем, что многие работают с нами с самого основания. Например, технолог уже на пенсии, ветеран труда, но она до сих пор трудится с нами. Это говорит о том, что предприятие стабильное, надёжное".

10:50 Идея создания автомойки появилась из личной потребности. "Объясню на примере сферы обслуживания. В Барнауле есть заведения общественного питания, где вы получите вкусную еду, отличный сервис и богатый интерьер. Не обязательно дорогой ресторан – у нас много достойных кофеен среднего сегмента. И я понимала, что, приезжая на мойку, я не хочу находиться внутри – мне грязно, неприятно. Я думала – почему мы платим за сервис, но чувствуем себя там некомфортно?"

13:53 "Мы постарались учесть все человеческие потребности. Например, бытовые комнаты. У нас многие клиенты – мамы с детьми. Мы предусмотрели игрушки для малышей, удобные туалеты, стульчики, чтобы ребёнок мог встать на табуретку и помыть руки. У нас есть игры, нарды, кинотеатр – по пятницам можно посмотреть фильм, пока моется машина. Есть кофе и чай. Можно сказать, что мы – мойка нового поколения". Чтобы открыть первую мойку, Лидия летала в Москву, изучала опыт европейских представителей, пыталась понять, каким сервис должен быть.

17:44 "Я сама много лет за рулём. Поэтому и автосервис – личная потребность. Плюс – это бизнес, связанный с моим супругом. Он занимается "мужской частью" – фундаментальной, базовой, а я больше идейный вдохновитель. Здесь мы оказываем для автомобилистов большой спектр услуг. Нам даже удалось завоевать доверие крупных страховых компаний – мы ремонтируем машины по страховым случаям, восстанавливаем их. У нас есть отдельные кузовные цеха для этого".

19:31 На протяжении всего своего предпринимательского пути Лидия пользуется помощью центра "Мой бизнеса". "Первый раз мне помогли при строительстве хлебобулочного комбината – это был, наверное, 2008-2009 год. Мы строили подстанцию – нам не хватало света. Это был дорогостоящий проект, и часть денег мне датировало государство. Потом в 2010 году мы брали грант на развитие предпринимательства – в районе 300 тысяч рублей. Также была часть дотаций на оборудование для комбината.

22:16 Сейчас для Лидии в первую очередь важно получение новых знаний. "За последние два года я прошла курс "Хочу. Могу. Делаю" для женщин. К нам приезжали пять московских спикеров. С некоторыми из них мы до сих пор общаемся лично. Недавно ещё была программа по наставничеству. Предпринимателей с большим стажем приглашали для того, чтобы найти в себе силы помогать, вдохновлять молодых, начинающих предпринимателей. А ещё я часто прихожу на "Маму-предпринимателя", но уже в качестве спикера, хоть и сама одновременно слушаю, учусь".

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