Увлекательное путешествие по железной дороге Алтая. Станция Камень-на-Оби

На берегу реки Оби посреди скальных пород и давным-давно разрушенных гор стоит алтайский город Камень-на-Оби. Именно здесь, на самом краю Кулундинской степи, великая сибирская река делает резкий поворот и устремляется на север. В середине XVIII века благодаря появлению железной дороги Камень превратился в центр торговли Томской губернии. Отсюда в города Сибири потянулись подводы с зерном, маслом и белёсой кулундинской солью. А в 1929 году в Камне-на-Оби построили "Мастодонт" – уникальный деревянный элеватор без единого гвоздя. Спроектировал сооружение Юрий Кондратюк – великий инженер, благодаря научным работам которого американцы смогли долететь до Луны.

Друзья, мы вновь зовём вас в увлекательное аудиопутешествие по железной дороге Алтайского края. Во втором сезоне проекта, который amic.ru подготовил совместно с РЖД, наш поезд совершит остановку на пяти станциях края.

Кроме Камня-на-Оби вы побываете в бескрайних алтайских степях и узнаете, как казахские кочевники основали деревню Кулунду. Мы отправимся на вокзал Алейска, где летом 1918 года решалась судьба двух тысяч эвакуированных сторонников советской власти и всей Гражданской войны в России. А потом побываем на станции Тальменской, откуда в 1941 году отправляли на фронт алтайских добровольцев. Наконец, наш локомотив отвезёт вас в Тягун, где в 90-е появился медведь-людоед.

Если вы случайно пропустили наш первый сезон (или хотите послушать его ещё раз), то он ждёт вас по этой ссылке: "Увлекательное путешествие по железной дороге Алтая". Вы узнаете, как всем Барнаулом строили ж/д вокзал, Василий Шукшин в Бийске снимал свои знаменитые "Печки-лавочки", а поезд со Сталиным застрял в Рубцовске из-за метели. Эти истории уже послушали более 95 тысяч человек – и это только с нашего сайта. Кроме того, аудиогид звучит в поездах "Алтайпригорода", а ещё его можно скачать и в залах ожидания железнодорожных вокзалов нашего региона: для этого просто наведите экран своего смартфона на специальный QR-код.

Надевайте наушники и отправляйтесь в новые путешествия.