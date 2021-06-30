Увлекательное путешествие по железной дороге Алтая. Станция Алейская

Посреди хлеборобных алтайских степей расположен небольшой городок Алейск. Жителям края, да и всей страны он известен благодаря муке и макаронам, которые тут производят. Но своим появлением красивый и зеленый городок обязан железной дороге. Летом 1918-го на станции Алейская решилась судьба не только двух тысяч эвакуированных сторонников советской власти, но и всей Гражданской войны в России.

Третья история нового сезона увлекательного аудиопутешествия по железной дороге Алтая, которое amic.ru сделал совместно с РЖД.

Если вы случайно пропустили пропустили предыдущие выпуски (или хотите послушать его ещё раз), то он ждёт вас по этой ссылке: "Увлекательное путешествие по железной дороге Алтая".

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