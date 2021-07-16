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Альтернатива парикам: как в Барнауле шьют головные уборы для женщин после химиотерапии

, ИА "Амител"
Женщинам, лишившимся волос, важно чувствовать себя уверенно и не привлекать лишнее внимание

Большинство пациентов, которые проходят химиотерапию, переживают потерю волос. Этот побочный эффект доставляет немало дискомфорта, особенно если до болезни человек обладал роскошной шевелюрой. 

Так как парики – это дорого и не всегда удобно, многие предпочитают ему красивый головной убор. Он помогает чувствовать себя уверенно и защищает от излишнего внимания в публичных местах. Кроме того, оригинальная чалма, повязка, тюрбан из шёлка и хлопка избавят от дискомфорта, защитят кожу головы, да и просто станут стильным элементом в образе.

В Барнауле производством специальных шапочек занимается Анна Боровец, директор компании "Инсайт". На радио "Эхо Москвы" предприниматель рассказала, как её головные уборы стали покупать по всей России. 

01:20 "Это трикотажные шапочки из натурального материала – преимущественно хлопка. Они специального покроя, удобные: сделаны таким образом, что по женщине в этом головном уборе и не скажешь, есть у неё волосы или нет. Поэтому женщинам в них комфортно, ведь они не привлекают излишнее внимание". Боровец подчеркнула, что при желании такие шапочки могут носить кто угодно – они лёгкие и стильные.

03:11 Сначала у предпринимателя была идея заняться детской одеждой. "Но однажды у меня знакомые, а потом и родственники столкнулись с онкозаболеванием. И я обнаружила проблему: им нужен специальный головной убор, потому что в париках часто бывает жарко и неудобно. Им нужно было что-то лёгкое, что трудно найти в обычных магазинах. И я начала смотреть, что есть на рынке, и поняла, что предложений практически нет". 

05:53 "В 2018 году я участвовала в программе "Азбука предпринимательства" в центре "Мой бизнес". У меня тогда идея шапочек уже была, и я решила – почему нет. При этом в процессе обучения на программе я искала тех, кто может этим заинтересоваться. Поехала в ортопедический салон и спросила, есть ли у них такая потребность. Они сказали: да". После "Азбуки" Боровец зарегистрировала ООО и в 2019 году начала деятельность. 

08:56 "Первым покупателем стал ортопедический салон, в который я приходила, – "ОртоМедика". Они очень обрадовались, что я занялась этой деятельностью, ведь раньше им приходилось заказывать шапочки в Москве. Мы до сих пор с ними сотрудничаем. Что хорошо – у них есть точка в онкоцентре "Надежда". И женщины там спускаются на первый этаж, примеряют и сразу покупают.

10:33 "Изначально цвета шапочек выбирал клиент – ортопедический салон. Потому что у них был опыт в продаже таких шапок, и они знали, какие расцветки лучше берут. Соответственно, я исходила из их потребности. И сейчас мы тоже ориентируемся на салон. В основном берут светлые, бежевые, с цветами на светлом фоне. Светло-зелёные, голубые. А вот чёрные не шили ни разу".

12:23 Сейчас компания "Инсайт" есть и на Wildberries. "Я изучала спрос на площадке и поняла, что таких запросов – шапочка после химиотерапии, – почему-то нет. Поэтому при размещении товара я не стала указывать, что это именно такие шапочки, но их разбирают, спрос есть.

13:14 Выйти на Wildberries помог центр "Мой бизнес". Можно разделить выход на маркетплейс на два этапа. На обоих из них центр "Мой бизнес" оказал поддержку. Первый этап – это программа, в которой выходом на площадку за меня занимался подрядчик. Он зарегистрировал аккаунт и прошёл путь до первой поставки. Вторая часть – это обучающая программа по работе на маркетплейсах, в том числе по продвижению". Более эффективным оказался второй этап.

20:00 "Первой партией были шапочки, которые я привезла в Москву, – и склад был в Москве, в Коледино. Следующую отгрузку я делала уже самостоятельно. Когда у нас шло обучение по работе с маркетплейсами, я узнала, что лучше туда и отправлять. Считается, что тот склад видит большее количество людей по России и более активно покупают. Изначально я хотела отправить в Новосибирск, потому что это ближе, но в Коледино оказалось эффективнее".

21:46 "У меня довольно большие ожидания, так как было обучение, которым я очень вдохновилась, как и тем, что первая партия шапочек быстро ушла. При том, что фотографии были не очень хорошие. Я увидела, какие товары более ходовые, лучше идут, как можно улучшить свою продукцию, что добавить, что убрать, поэтому очень надеюсь на маркетплейс. Хотелось бы продавать 100 штук в день".

23:46 Анна Боровец сама выкраивает шапочки, а шьёт – подрядчица. "В месяц выходит около 50 штук. Иногда бывает и 100. Хотелось бы открыть цех, но для этого нужно оборудование. Я была на выставке в Москве, посматривала, даже определилась, что нужно, надо только заработать. А дальше можно будет шить и повязки для волос, и банданы, и платочки". Центр "Мой бизнес" может вам в этом помочь. Есть у них такая поддержка – возмещение затрат на покупку оборудования

Центр "Мой бизнес"
Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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