Альтернатива парикам: как в Барнауле шьют головные уборы для женщин после химиотерапии

Большинство пациентов, которые проходят химиотерапию, переживают потерю волос. Этот побочный эффект доставляет немало дискомфорта, особенно если до болезни человек обладал роскошной шевелюрой.

Так как парики – это дорого и не всегда удобно, многие предпочитают ему красивый головной убор. Он помогает чувствовать себя уверенно и защищает от излишнего внимания в публичных местах. Кроме того, оригинальная чалма, повязка, тюрбан из шёлка и хлопка избавят от дискомфорта, защитят кожу головы, да и просто станут стильным элементом в образе.

В Барнауле производством специальных шапочек занимается Анна Боровец, директор компании "Инсайт". На радио "Эхо Москвы" предприниматель рассказала, как её головные уборы стали покупать по всей России.

01:20 "Это трикотажные шапочки из натурального материала – преимущественно хлопка. Они специального покроя, удобные: сделаны таким образом, что по женщине в этом головном уборе и не скажешь, есть у неё волосы или нет. Поэтому женщинам в них комфортно, ведь они не привлекают излишнее внимание". Боровец подчеркнула, что при желании такие шапочки могут носить кто угодно – они лёгкие и стильные.

03:11 Сначала у предпринимателя была идея заняться детской одеждой. "Но однажды у меня знакомые, а потом и родственники столкнулись с онкозаболеванием. И я обнаружила проблему: им нужен специальный головной убор, потому что в париках часто бывает жарко и неудобно. Им нужно было что-то лёгкое, что трудно найти в обычных магазинах. И я начала смотреть, что есть на рынке, и поняла, что предложений практически нет".

05:53 "В 2018 году я участвовала в программе "Азбука предпринимательства" в центре "Мой бизнес". У меня тогда идея шапочек уже была, и я решила – почему нет. При этом в процессе обучения на программе я искала тех, кто может этим заинтересоваться. Поехала в ортопедический салон и спросила, есть ли у них такая потребность. Они сказали: да". После "Азбуки" Боровец зарегистрировала ООО и в 2019 году начала деятельность.

08:56 "Первым покупателем стал ортопедический салон, в который я приходила, – "ОртоМедика". Они очень обрадовались, что я занялась этой деятельностью, ведь раньше им приходилось заказывать шапочки в Москве. Мы до сих пор с ними сотрудничаем. Что хорошо – у них есть точка в онкоцентре "Надежда". И женщины там спускаются на первый этаж, примеряют и сразу покупают.

10:33 "Изначально цвета шапочек выбирал клиент – ортопедический салон. Потому что у них был опыт в продаже таких шапок, и они знали, какие расцветки лучше берут. Соответственно, я исходила из их потребности. И сейчас мы тоже ориентируемся на салон. В основном берут светлые, бежевые, с цветами на светлом фоне. Светло-зелёные, голубые. А вот чёрные не шили ни разу".

12:23 Сейчас компания "Инсайт" есть и на Wildberries. "Я изучала спрос на площадке и поняла, что таких запросов – шапочка после химиотерапии, – почему-то нет. Поэтому при размещении товара я не стала указывать, что это именно такие шапочки, но их разбирают, спрос есть.

13:14 Выйти на Wildberries помог центр "Мой бизнес". Можно разделить выход на маркетплейс на два этапа. На обоих из них центр "Мой бизнес" оказал поддержку. Первый этап – это программа, в которой выходом на площадку за меня занимался подрядчик. Он зарегистрировал аккаунт и прошёл путь до первой поставки. Вторая часть – это обучающая программа по работе на маркетплейсах, в том числе по продвижению". Более эффективным оказался второй этап.

20:00 "Первой партией были шапочки, которые я привезла в Москву, – и склад был в Москве, в Коледино. Следующую отгрузку я делала уже самостоятельно. Когда у нас шло обучение по работе с маркетплейсами, я узнала, что лучше туда и отправлять. Считается, что тот склад видит большее количество людей по России и более активно покупают. Изначально я хотела отправить в Новосибирск, потому что это ближе, но в Коледино оказалось эффективнее".

21:46 "У меня довольно большие ожидания, так как было обучение, которым я очень вдохновилась, как и тем, что первая партия шапочек быстро ушла. При том, что фотографии были не очень хорошие. Я увидела, какие товары более ходовые, лучше идут, как можно улучшить свою продукцию, что добавить, что убрать, поэтому очень надеюсь на маркетплейс. Хотелось бы продавать 100 штук в день".

23:46 Анна Боровец сама выкраивает шапочки, а шьёт – подрядчица. "В месяц выходит около 50 штук. Иногда бывает и 100. Хотелось бы открыть цех, но для этого нужно оборудование. Я была на выставке в Москве, посматривала, даже определилась, что нужно, надо только заработать. А дальше можно будет шить и повязки для волос, и банданы, и платочки". Центр "Мой бизнес" может вам в этом помочь. Есть у них такая поддержка – возмещение затрат на покупку оборудования

Центр "Мой бизнес"

Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

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