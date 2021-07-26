Увлекательное путешествие по железной дороге Алтая. Станция Усть-Тальменская

Недалеко от Барнаула по дороге на Новосибирск раскинулось село Тальменка – одно из старейших в крае. Назвали его в честь рыбы таймень, которая водилась в местных реках. В XVIII веке Тальменка росла и богатела. Здесь поселились торговцы и ремесленники со всей Сибири. А ещё в Тальменке не смолкал звон серебра и золота. Его везли из Барнаула в столицу империи – Санкт-Петербург. Назад – на алтайские рудники – в кандалах отправляли каторжников. Но всё изменилось с приходом в село железной дороги. Именно отсюда в июле 1941 года с Алтая на фронт отправляли добровольцев сражаться с фашисткой армией.

Четвёртая история нового сезона увлекательного аудиопутешествия по железной дороге Алтая, которое amic.ru подготовил совместно с РЖД.

Если вы случайно пропустили предыдущие выпуски (или хотите послушать их ещё раз), то они ждут вас по этой ссылке: "Увлекательное путешествие по железной дороге Алтая".

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