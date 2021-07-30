Всем пантам панты. История алтайской компании, которая хочет спасти Россию маралами

Несмотря на все масштабы и опыт в производстве пантовой продукции в Китае, именно алтайские панты – настоящий кладезь энергии и полезных свойств. А всё потому, что у нас этим делом занимаются с любовью и заботой о животных.

Во всяком случае, именно так это делают на старейшем предприятии по производству БАДов, пантовых ванн и косметики "Пантопроект". Директор компании Марина Дочилова и заместитель директора Константин Барановский рассказали в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" о пользе этого дара природы и всё-таки почему наши олени благороднее поднебесных.

01:17 "Пантопроект"? Что это за компания такая?

02:25 Россия занимается пантами уже лет 200. Но долгие годы эта продукция уходила на экспорт. Именно "Пантопроект" начал популяризовать пантооздоровление в стране и регионе.

04:39 Так, а всё-таки, что такое панты и что в них такого полезного? Спойлер: полезного очень много, но главное – энергия сильного, здорового животного.

06:20 Что происходит с маралом, когда ему срезают рога? Он что, умирает?

08:22 Китайцы занимаются мараловодством более 2000 лет, и ради ценного ресурса они бесчеловечным образом истребляют животных.

13:45 Многие врачи санаториев Белокурихи активно пользуются продукцией компании и очень её хвалят.

14:19 А тем, кто перенёс ковид, есть смысл оздоравливаться пантами?

16:06 Панты не лечат что-то одно, они воздействуют комплексно на весь организм.

17:18 Южная Корея сейчас буквально накинулась на панты с Алтая, потому что они самые ценные. Лучше, чем в Китае и Новой Зеландии. Это почему? Да потому, что в том же Китае оленей кормят гормонами, чтобы рога росли быстрее.

19:00 Недавно компания принимала участие в выставке "БАД-Экспо". И краю помогли имидж поднять, и сами за счёт края свою узнаваемость повысили.

21:48 А помогает с участием в таких мероприятиях алтайский Фонд МСП. А ещё сотрудники фонда проводят обучающую работу с малыми и средними компаниями. И помогают выйти на международный рынок.

25:27 "Мы хотим, чтобы как можно больше россиян знали о пантах, о том, что это средство от всех болезней", – говорят представители "Пантопроекта".

27:00 В Бийске открылся музей марала. Что там можно посмотреть?

Центр "Мой бизнес"

Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Тел.: 8 800 222 8322

Сайт