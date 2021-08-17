"Столица мира". Подкаст об истории Барнаула. Скоро на amic.ru

Друзья, у нас крутая премьера! "Столица мира" – новый подкаст amic об истории Барнаула. Журналист Вячеслав Кондаков (автор другого нашего подкаста "Город. Слушай!") и известный краевед, защитник скверов и старинных зданий Данил Дегтярёв говорят о ключевых событиях, людях и явлениях, которые определили то, как Барнаул выглядит сегодня.

Вся история краевой столицы в нескольких выпусках. Премьера на amic.ru уже скоро! А пока ловите трейлер нашего нового проекта!