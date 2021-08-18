Учат бизнесу бесплатно. Для кого и зачем на Алтае действует губернаторская программа

Пройти бесплатное обучение по основным направлениям ведения бизнеса, съездить на оплачиваемую стажировку в другой регион, получить много полезных знаний и навыков, да ещё и диплом о профессиональной переподготовке – такая уникальная возможность есть у предпринимателей Алтайского края в рамках губернаторской программы. Кто и как может принять в ней участие, в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказали заместитель директора алтайского фонда МСП Станислав Татаринцев и директор Центра "Бизнес-школа" алтайского филиала РАНХиГС Вадим Коновалов.

01:47 Так-так, губернаторская программа, что-то говорили о ней. А напомните, что это такое и при чём тут глава региона?

03:30 Чему там будут учить? Налоги, финансы, маркетинг, продажа и что-то подобное, так ведь?

05:44 Подождите, но ведь набор уже должен был закончиться? Его продлили (заранее отвечаем: да, продлили, слушайте почему и до какого числа).

06:40 Ну хорошо, и как будет проходить обучение? Придётся ли приезжать или достаточно иметь компьютер и выход в интернет?

09:25 Кстати, места ещё есть! И отбор очень лояльный. Любой, кто захочет участвовать, сможет это сделать. Слушайте, какие минимальные критерии есть для прохождения программы.

15:33 Так, интересно! И как же принять участие? Кому и куда писать?

17:40 Вы, вроде, сказали, что всё бесплатно. Это правда?

21:03 Все модули максимально прикладные. Превратить теорию в практику можно будет прямо во время курса – каждый участник должен разработать проект.

25:14 И всё это под руководством преподавателей РАНХиГС и приглашённых экспертов. Все они имеют большой практический опыт.

26:37 А что там за стажировка после окончания обучения?

28:25 Приходите на губернаторскую программу. Это суперпродукт, уникальная программа для региона, а то и всей страны. РАНХиГС – отличный вуз. Так что обучение даром не пройдёт.

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