Как Барнаул "ушёл" под воду и превратился в болото. 1793 год в подкасте "Столица мира"

Выпуск 2

Друзья, это второй выпуск "Столицы мира" – подкаста amic об истории города. В нём мы рассказываем о ключевых событиях, людях и явлениях, которые определили то, как Барнаул выглядит сегодня. На этот раз мы отправляемся в далёкий 1793 год и поговорим о сильнейшем наводнении в истории Барнаула. Во время ливней, совпавших с таянием снегов, прорвало плотину сереброплавильного завода. Производство остановилось почти на три месяца. В Барнауле были разрушены гауптвахта, дома горной экспедиции и правления. Некоторые улицы города на 30 лет превратились в болото.

У микрофона:

Журналист Вячеслав Кондаков (во время наводнения 2014 года находился в отгуле)

Краевед Данил Дегтярёв (не верит в историю о проклятье Акинфия Демидова)

И вот о чём мы поговорили:

02:30 Почему наводнение едва не уничтожило Барнаул.

04:30 Рассказываем, как выглядел город в 1793 году. Всего несколько улиц и около 5 тысяч жителей. Они вместились бы в несколько современных многоэтажек.

07:25 Как вода прорвала плотину и хлынула в город, сметая всё на своем пути.

12:25 А зачем вообще в Барнауле строили плотину?

13:22 Слава вспоминает наводнение 2014 года и интересуется, как спасали Барнаул в 1793 году. Ответ: никак. Не удалось сохранить даже квартиру мэра.

17:35 Оценить ущерб от стихии не смогли. И вот почему.

19:32 Барнаул после наводнения восстановили всего за полгода. Деньги городу дала лично императрица Екатерина II.

20:20 Обсуждаем легенду о том, как Акинфий Демидов Барнаул "проклял". Совпадений слишком много, чтобы начать верить в неё.

24:34 Дегтярёв рассказывает, какие ещё сильные наводнения происходили в Барнауле.

28:00 Какие другие города Алтайского края "уходили" под воду?

Музыка: Emergence of Life · Alexandre Desplat.

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Предыдущие выпуски подкаста "Столица мира" можно послушать по ссылке.