Хлопай ресницами и взлетай. Бьюти-эксперт рассказала, как превратить красоту в бизнес

Как бровист-надомник может основать образовательный бизнес, есть ли какой-то прок от тренингов, организованных чиновниками, и как добиться успеха в индивидуальном предпринимательстве. Об этом и не только в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказала руководитель алтайской школы-студии Beauty forma Мария Гусева.

01:12 Мария Гусева пришла на эфир как участник программы Фонда МСП "Индустрия красоты". Что это за программа? На удивление, интересная и полезная, говорит гостья.

03:35 Сейчас в бьюти-сфере есть тренд "360 градусов". Он о том, как надо быть не только мастером, но и бизнес-управленцем.

05:52 Мария Гусева рассказывает, как она попала в бьюти-сферу, ведь работала в медиа, а училась и вовсе на инженера-экономиста.

07:02 Начинала "вчёрную", на дому. Но решила, что правильнее официально оформить свой статус.

08:01 И как же её маленький салон красоты превратился в школу?

09:30 Сколько времени нужно, чтобы обучиться на бьюти-мастера?

11:32 Мария – не просто бровист и бизнесмен. Сейчас она занимается разработкой марки профессиональных составов для ламинирования ресниц и уходовых средств. Скоро её товар появится на маркетплейсах.

17:05 "Я даже не думала, что государственная поддержка может быть такой нужной и полезной. За три недели занятий по программе Фонда я узнала больше, чем за последние два года", – рассказывает гостья.

18:40 Раньше мастера были в "тени". И никто не воспринимал это как бизнес. Но всё меняется.

19:33 "Я была в шоке от того, какого спикера нам привезли. Час его консультации стоит 50 тысяч рублей. А мы его слушали с 10 утра до 18 часов вечера", – отметила Мария Гусева.

21:54 Взаимодействие с Фондом МСП очень полезно. "Все программы комфортные и продуманные, видно, что нам искренне хотят помочь. Я была приятно удивлена", – говорит гостья.

23:59 Визажисты чаще имеют гуманитарное образование. Бровисты и парикмахеры – техническое или экономическое. Многие приходят из банковской сферы.

24:33 Неужели после банка можно зарабатывать на стрижке? Можно и даже больше!

27:03 И не только женщинам, но и мужчинам, которых с развитием барбершопа стало довольно много.

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