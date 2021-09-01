Как в Барнауле появились "свет", телефоны и автомобили. 1900 год в подкасте "Столица мира"

Друзья, привет. Это новый выпуск "Столицы мира" – подкаста amic об истории города. В нём мы рассказываем о ключевых событиях, людях и явлениях, которые определили то, как Барнаул выглядит сейчас. Сегодня мы отправляемся в 1900 год и обсудим эпоху научно-технического прогресса. Тогда-то в Барнауле и появились первая электростанция, телеграф, телефонные будки, а также автомобили.

У микрофона:

Вячеслав Кондаков (влюблён в Лондон викторианской эпохи)

Данил Дегтярёв (уверен, что начало ХХ века – самый интересный период в истории человечества)

И вот о чём мы поговорили:

02:46 Почему 1900 год – важнейший для Барнаула.

03:26 Первую электростанцию в городе открыл на своей усадьбе купец Иван Платонов. Он снабжал электричеством соседние дома.

04:56 Барнаульцы воспринимали электричество как чудо света. Но только необразованные.

05:55 Почему большинство населения города в начале ХХ века не умело читать и писать.

07:48 Чем освещали свои дома барнаульцы до появления электричества.

09:53 Почему первые электростанции всё время ломались.

12:39 Почему Барнаул начала ХХ века не был похож на Лондон эпохи королевы Виктории.

14:02 Как в городе появился первый телеграф.

17:04 Как страшный пожар 1917-го уничтожил почти все телеграфы и электростанции Барнаула.

18:02 Как купец Иван Платонов связал свою усадьбу и мельницу в Зудилово телефонной связью. Шнур пришлось прокладывать по дну Оби.

22:45 Как в Барнауле появился первый автомобиль. Ездил на нём местный мажор – сын купца Морозова.

26:50 Почему личный автомобиль императора Николая II оказался в Барнауле.

29:53 Первый самолёт приземлился в Барнауле на нынешней улице Взлётной. Там же основали первый в городе аэропорт.

33:37 Синематограф в городе появился до революции. Кино распространялось по миру быстрее, чем коронавирус.

37:01 Кто строил в Барнауле первую ТЭЦ.

40:25 Чем так важна эпоха научно-технического прогресса для города.

1900 год в подкасте "Столица мира"

Музыка: Jonny Greenwood House of Woodcock

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Предыдущие выпуски подкаста "Столица мира" можно послушать по ссылке.