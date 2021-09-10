Юбилей Барнаула с Масляковым, стройками и 25 салютами: 1980 год в подкасте "Столица мира"

В этом году День города в Барнауле из-за коронавируса пройдёт в необычном формате: не будет ни концертов, ни салюта. Однако в 1980 году всё было иначе – в праздничных мероприятиях участвовали более 300 тысяч барнаульцев, в краевую столицу приехали звёзды эстрады и телевидения во главе с Александром Масляковым, а в городе к этому событию построили гостиницы, заводы, парки и памятники. Новый выпуск подкаста "Столица мира", посвящённый празднованию 250-летия Барнаула.

У микрофона:

Вячеслав Кондаков (хотел бы на машине времени отправиться в 1980 год и погулять по Барнаулу той эпохи)

Данил Дегтярёв (считает, что лучший подарок на День Барнаула – не концерт звезды или салют, а строительство нового парка или завода)

И вот о чём мы поговорили:

03:05 Почему до 1980 года никогда не отмечали День Барнаула.

05:55 Весь год в городе сдавали макулатуру, высаживали деревья и цветы. Вообще, в советское время умели организовывать праздники.

07:23 К юбилею краевой столицы построили много объектов: крытый рынок на Старом базаре, гостиницу "Барнаул", памятник Ивану Ползунову и мост через Барнаулку.

08:26 Отмечали юбилей три дня на стадионе "Динамо". С артистами и звёздами эстрады. Алтайский край – не Малайзия, поэтому День города проводили в августе.

10:42 На праздник пришли 300 тысяч человек. Это половина всего населения Барнаула.

13:03 Город перед юбилеем наградили Орденом Октябрьской революции. Объясняем, почему это было так важно.

14:45 К дню рождения города каждый житель должен был отработать 20 часов на благоустройство Барнаула. Субботники проходили каждую неделю.

17:00 Как наводили порядок в 1980 году? Траву не красили, но дороги ремонтировали.

20:16 Кто выступал на концерте на День Барнаула? Салюты, кстати, запустили в городе впервые после войны.

22:37 Александр Масляков в 80-е вёл концерты не только в Барнауле, но и в сёлах Алтайского края. Гонорар звезды телевидения могли легко оплатить директора колхозов.

24:14 Какой след для Барнаула оставил 1980 год?

28:19 Почему сейчас День города превратился в гулянку.

29:56 Ляпис Трубецкой, "Би-2" или Надежда Бабкина? Кто из звёзд на День города запомнился больше всего.

38:49 А что власти построят к 300-летию Барнаула?

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Предыдущие выпуски подкаста "Столица мира" можно послушать по ссылке.