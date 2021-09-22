Брежнев "подарил" вуз, Ельцин мост, а Путин сплавлялся: 1972 год в подкасте "Столица мира"

В новом выпуске подкаста "Столица мира" мы отправимся в 70-е и поговорим об "эпохе застоя". Именно так принято её называть. Впрочем, Барнаул как раз, наоборот, активно в это время развивался. И большой толчок этому дал визит в город в 1972 году генсека СССР Леонида Брежнева. Также мы обсудим визиты первых лиц страны на Алтай: расскажем, как поезд с Иосифом Сталиным застрял по дороге в Рубцовск, как Никита Хрущёв помог построить медуниверситет, Борис Ельцин – Диагностический центр и Новый мост, а Владимир Путин сплавлялся по Чарышу.

У микрофона:

Вячеслав Кондаков (когда был студентом, то был на встрече с Дмитрием Медведевым)

Данил Дегтярёв (когда был студентом, то в книгах мысленно "общался" с Екатериной II и Александром I)

И вот о чём мы поговорили:

02:53 Данил объясняет, почему визит Брежнева в Барнаул в 1972 году – одно из главных событий в истории города.

05:00 Барнаул в 70-х был топовым городом. Если отправиться туда на машине времени, то вы не заметите разницы с современным Барнаулом.

06:59 Слава завидует журналистам, жившим в 70-е, потому что каждый день в Барнауле открывали важный для города объект: ТЭЦ, площадь Октября, Речной вокзал, скверы, общежития, манежи и памятники.

07:43 Брежнева на Алтае встречали девочки с цветами. Среди школьников Барнаула провели даже кастинг. Вообще, к визиту первого человека страны в городе наводили марафет. Траву, правда, не красили.

09:55 Брежнев выходил к барнаульцам пообщаться, хотя делал это не так активно, как Борис Ельцин.

10:16 Для Брежнева на Алтае создали VIP-условия. Ему показывали всё самое лучшее, что есть в Барнауле. Например, НИИ Лисавенко. Там генсека угостили местной наливкой, хотя врачи запрещали ему пить.

12:18 Почему глава алтайского крайкома партии Александр Георгиев был великим человеком. На ужине с Леонидом Брежневым он попросил генсека построить на Алтае классический вуз. Объясняем, почему он так был нужен региону.

14:18 Как визит Брежнева помог запустить в Барнауле и Рубцовске троллейбусы.

14:45 Дегтярёв объясняет, почему район Сулимы в Барнауле называют именно так.

15:27 Почему тандем Георгиева и Мельникова – лучший в истории Барнаула.

17:49 Что появилось в Барнауле благодаря визиту Брежнева. Генсеку вообще понравилось алтайское гостеприимство.

18:45 ТЭЦ-3, например, строили к дню рождения Брежнева.

19:21 Слава открывает рубрику "Мифы и легенды Алтая" и рассказывает, как под Барнаулом в 70-е строили дворец. Для Брежнева.

20:11 Дегтярёв объясняет, почему в 70-е Барнаул превратился в современный город.

22:41 Слава жалуется, что во время визита Брежнева на Алтай не было журналистских пулов и сохранилось мало информации.

23:30 Говорим о визитах других первых лиц на Алтай. Так, например, поезд со Сталиным застрял зимой по дороге в Рубцовск. Приезжал он, чтобы "взбодрить" алтайских крестьян.

25:20 Кого-то расстреляли после визита Сталина на Алтай? Сейчас расскажем.

28:23 Хрущёв был на Алтае трижды: распорядился снести памятник Сталину и помог построить медуниверситет с Дворцом спорта.

30:30 Кто-то сказал Хрущёву, что на Алтае есть аграрный научный городок. Его, естественно, не было. Пришлось "строить" городок всего за одну ночь. Как и дорогу до него.

33:31 Горбачёв был на Алтае дважды. В 1996 году – в качестве кандидата в президенты России. Тогда на встречу с ним даже не пустили журналистов.

35:00 Борис Ельцин посетил Алтай в 1992 году. Время для страны было тяжёлым: в президента кинули камень, но он не боялся общаться с народом. Благодаря визиту Ельцина в Барнауле построили Новый мост.

36:02 Данил рассказывает, что Ельцину в Барнауле не могли найти постельное бельё и кровать. Нашли с большим трудом.

38:52 Обсуждаем эпоху Владимира Путина и говорим о том, как и зачем он приезжал на Алтай.

39:27 Слава рассказывает историю, как Путин сплавлялся по Чарышу и случайно встретил рыбака, который не узнал президента.

40:28 Слава и Данил не могут вспомнить, что появилось на Алтае благодаря визиту Владимира Путина. Вроде ничего важного для края.

42:30 Кстати, именно Дмитрий Медведев, а не Путин, приезжал на Алтай с Алиной Кабаевой. Медведев в Барнауле кушал огурчики и сходил на концерт "Машины времени". В 2011 году в Барнауле к визиту Медведева повесили чехол на ЦУМ и сделали ремонт в АлтГУ. Если благодаря Хрущёву и Брежневу на Алтае построили вузы, то после приезда Медведева – сделали столовую в АлтГУ.

44:47 Во время визита Медведева барнаульцы сочиняли шутки. Слава зачитывает самые яркие. Этот народный фольклор останется в истории надолго.

1972 год в подкасте "Столица мира"

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