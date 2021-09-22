Среда, 22 Сентябрь, 14:37

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,21
€ 85,86
9°


6312185 +23508
Обь
28см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2021Третья волна пандемии"Столица мира"
Подкасты

Брежнев "подарил" вуз, Ельцин мост, а Путин сплавлялся: 1972 год в подкасте "Столица мира"

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Вячеслав Кондаков и Данил Дегтярёв обсуждают визиты первых лиц страны в Барнаул

В новом выпуске подкаста "Столица мира" мы отправимся в 70-е и поговорим об "эпохе застоя". Именно так принято её называть. Впрочем, Барнаул как раз, наоборот, активно в это время развивался. И большой толчок этому дал визит в город в 1972 году генсека СССР Леонида Брежнева. Также мы обсудим визиты первых лиц страны на Алтай: расскажем, как поезд с Иосифом Сталиным застрял по дороге в Рубцовск, как Никита Хрущёв помог построить медуниверситет, Борис Ельцин –  Диагностический центр и Новый мост, а Владимир Путин сплавлялся по Чарышу.

У микрофона:

Вячеслав Кондаков (когда был студентом, то был на встрече с Дмитрием Медведевым)

Данил Дегтярёв (когда был студентом, то в книгах мысленно "общался" с Екатериной II и Александром I)

И вот о чём мы поговорили:

02:53 Данил объясняет, почему визит Брежнева в Барнаул в 1972 году – одно из главных событий в истории города.

05:00 Барнаул в 70-х был топовым городом. Если отправиться туда на машине времени, то вы не заметите разницы с современным Барнаулом.

06:59 Слава завидует журналистам, жившим в 70-е, потому что каждый день в Барнауле открывали важный для города объект: ТЭЦ, площадь Октября, Речной вокзал, скверы, общежития, манежи и памятники.

07:43 Брежнева на Алтае встречали девочки с цветами. Среди школьников Барнаула провели даже кастинг. Вообще, к визиту первого человека страны в городе наводили марафет. Траву, правда, не красили.  

09:55 Брежнев выходил к барнаульцам пообщаться, хотя делал это не так активно, как Борис Ельцин.

10:16 Для Брежнева на Алтае создали VIP-условия. Ему показывали всё самое лучшее, что есть в Барнауле. Например, НИИ Лисавенко. Там генсека угостили местной наливкой, хотя врачи запрещали ему пить.

12:18 Почему глава алтайского крайкома партии Александр Георгиев был великим человеком. На ужине с Леонидом Брежневым он попросил генсека построить на Алтае классический вуз. Объясняем, почему он так был нужен региону.

14:18 Как визит Брежнева помог запустить в Барнауле и Рубцовске троллейбусы.

14:45 Дегтярёв объясняет, почему район Сулимы в Барнауле называют именно так.

15:27 Почему тандем Георгиева и Мельникова – лучший в истории Барнаула.

17:49 Что появилось в Барнауле благодаря визиту Брежнева. Генсеку вообще понравилось алтайское гостеприимство.

18:45 ТЭЦ-3, например, строили к дню рождения Брежнева.

19:21 Слава открывает рубрику "Мифы и легенды Алтая" и рассказывает, как под Барнаулом в 70-е строили дворец. Для Брежнева.

20:11 Дегтярёв объясняет, почему в 70-е Барнаул превратился в современный город.

22:41 Слава жалуется, что во время визита Брежнева на Алтай не было журналистских пулов и сохранилось мало информации.

23:30 Говорим о визитах других первых лиц на Алтай. Так, например, поезд со Сталиным застрял зимой по дороге в Рубцовск. Приезжал он, чтобы "взбодрить" алтайских крестьян.

25:20 Кого-то расстреляли после визита Сталина на Алтай? Сейчас расскажем.

28:23 Хрущёв был на Алтае трижды: распорядился снести памятник Сталину и помог построить медуниверситет с Дворцом спорта.

30:30 Кто-то сказал Хрущёву, что на Алтае есть аграрный научный городок. Его, естественно, не было. Пришлось "строить" городок всего за одну ночь. Как и дорогу до него.

33:31 Горбачёв был на Алтае дважды. В 1996 году – в качестве кандидата в президенты России. Тогда на встречу с ним даже не пустили журналистов.

35:00 Борис Ельцин посетил Алтай в 1992 году. Время для страны было тяжёлым: в президента кинули камень, но он не боялся общаться с народом. Благодаря визиту Ельцина в Барнауле построили Новый мост.

36:02 Данил рассказывает, что Ельцину в Барнауле не могли найти постельное бельё и кровать. Нашли с большим трудом.

38:52 Обсуждаем эпоху Владимира Путина и говорим о том, как и зачем он приезжал на Алтай.

39:27 Слава рассказывает историю, как Путин сплавлялся по Чарышу и случайно встретил рыбака, который не узнал президента.

40:28 Слава и Данил не могут вспомнить, что появилось на Алтае благодаря визиту Владимира Путина. Вроде ничего важного для края.

42:30 Кстати, именно Дмитрий Медведев, а не Путин, приезжал на Алтай с Алиной Кабаевой. Медведев в Барнауле кушал огурчики и сходил на концерт "Машины времени". В 2011 году в Барнауле к визиту Медведева повесили чехол на ЦУМ и сделали ремонт в АлтГУ. Если благодаря Хрущёву и Брежневу на Алтае построили вузы, то после приезда Медведева – сделали столовую в АлтГУ.

44:47 Во время визита Медведева барнаульцы сочиняли шутки. Слава зачитывает самые яркие. Этот народный фольклор останется в истории надолго.

1972 год в подкасте "Столица мира"

Слушайте подкаст "Столица мира" на YouTube и во "ВКонтакте".

Предыдущие выпуски подкаста "Столица мира" можно послушать по ссылке.

Читайте также в сюжете: "Столица мира"
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

22.09.2021 09:10
- гость -

Никаких подарков не было тогда и сейчас, все делалось за счет бюджетных денег - и людьми ВСЁ ЭТО ОПЛАЧЕНО В ГОРАЗДО БОЛЬШЕМ РАЗМЕРЕ, ЧЕМ ПОТРАЧЕНО на них же.

22.09.2021 09:13
Лёxa

Ещё по счастью плачут средь оков,
Что не очами явлены над миром.
И среди прочих пилигримов,
Не видывал счастливых я гонцов.
К несчастью возводимых в даль мостов.
О даре вспоминают лишь в помине,
Когда в веках совсем другими
Были.
Что же.. мне жаль.
Здесь строгий царь воссел на магистраль,
Проход закрыт.
Вот разве что за дань,
Он сжалобясь тебе откроет очи.
Чтоб поквитаться между прочим,
И так в поминах разойтись.
Когда б ему хотелось ввысь,
Он сам бы осыпал дарами.
Но с вами?!
Безмолвен старый чародей.
Давно и сказ пошёл о том, что он злодей.
Вершитель искор магистрали.
Каких не взять, они уснули все в печали.
Не светится в исподнем благодать….
Да...в преисподней, где ж её сыскать?
Отсюда чалами пустыни
Уходят русла поиссохших рек.
Ещё я помню говорили,
Что чародей был раньше Человек.
Меж тем уж Солнце поглотили горы,
Далёкий блёклый белый диск.
Когда-то здесь он грел просторы.
Сейчас же устремившись вниз,
Теплом своим опаивал Космос,
И так далёк от тех времён.
Здесь нету трав. Былые росы,
Хранились в звёздах. Их дождём,
Упасть порою так непросто.
Затихших царствие стихий
Ещё хранило отголоски,
Полотнищ прошлого картин.
Что спрятавшись в тенях,
бывают так неброски.


22.09.2021 09:14
- гость -

А сколько подарков "они" (Хрущевы, Брежневы и т. д.) делали и делают себе за "наш" счет.

22.09.2021 09:15
гость

как точно подмечено в статье про все.спасибо за такую статью

22.09.2021 09:23
гость

"Никаких подарков не было тогда и сейчас, все делалось за счет бюджетных денег - и людьми ВСЁ ЭТО ОПЛАЧЕНО В ГОРАЗДО БОЛЬШЕМ РАЗМЕРЕ, ЧЕМ ПОТРАЧЕНО на них же."

Вроде и верно сказано, но не было бы их приездов сюда - не было бы и университета и моста. Вернее может и был бы мост построен, но гораздо позже.
Так что спасибо им за это.

22.09.2021 09:35
- гость -

Не верю что Ельцин мост подарил. Говорят же что денег в 90-ых не было в экономике - какой мост? к тому же говорят что безработица была - а на строительство моста сколько же людей надо - так и безработицы не будет

22.09.2021 09:46
- гость -

Причем тут Ельцин и мост, мост в конце 80ых начали делать. То что он дал денег это пустяк, потому что город с разрушенных его властью заводами потом потерял в сотню аз больше.

22.09.2021 09:48
Скрепкин-сын

следующая передача будет о том как Данила-историк встречался с Чингисханом и Ермаком?

22.09.2021 10:12
И Р_odnoklassniki

Вот ссылка о приездах Путина к нам. Зачем ерунду писать?
https://www.amic.ru/news/402422/
И правильно пишут в комментариях. Какие подарки? Мы все налогоплательщики, а значит за наш с вами счет. И это нормально. Ненормально, что делается всё только после приезда президентов. И потом, как их "великий дар", транслируется и остается в нашей истории. Хорошо, что хоть Путин так не делает.

22.09.2021 11:06
- гость -

При Путине вам набережную построили, отремонтировали фасады домов, а какую пенсионный фонд и налоговая себе недвигу замутила, а какую зарплату силовики получили...
сказка....
у народа машин по 2 на семью, ставить стали в газогны, в магазинах телегами закупаются
при этом нытиков сидит, море.

22.09.2021 11:31
- гость -

22.09.2021 11:06
- гость -
Малавата!!!!Малавато будет!(с)

22.09.2021 11:31
Алексей

Опять ребятенка историком назвали. Неужели в Барнауле нет настоящего историка? Вы ещё из детсада пригласите.

22.09.2021 12:59
илья

Ельцин нам дарил гробы с молодыми солдатами, это было и именно в это время.

22.09.2021 14:32
гiсть

этот Ельцин - убогое зрелище

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
14:17
Минтруд сообщил об индексации страховых пенсий на 5,9% в 2022 году 0
14:01
Ростехнадзор возбудил административное дело из-за нарушений на ТЭЦ в Яровом 1
13:43
"Не вижу света в конце туннеля". Томенко раскритиковал Попова за дефицит врачей на Алтае 16
13:29
Алтайские коммунисты поборются с единороссами за кресло председателя АКЗС 1
13:20
Со скоростью звука. Как мобильный оператор Tele2 стремительно завоёвывает Сибирь 5
13:14
Барнаульский планетарий переедет в здание бывшего кинотеатра "Родина" к концу 2021 года 3
13:01
"Всё решат без вас". Глава Павловского района обратился к тем, кто голосовал не за ЕР 44
12:59
Владелец алтайской компании предрёк россиянам рост цен на макароны 14
12:45
Более 730 домов в Барнауле получили тепло на старте отопительного сезона 9
12:30
Товары и услуги от Билайн появились на "Яндекс.Маркете" 0
12:21
Воспитанница алтайского футбола забила гол за сборную России 1
12:06
"Росводоканал Барнаул" провёл акцию по очистке берега Оби от мусора 0
11:54
Эрдоган заявил, что Турция не признаёт Крым российским 18
11:38
Рубцовские таможенники нашли незаконно ввезённые шубы на сумму почти 4 миллиона рублей 4
11:28
На берегу Катуни нашли человеческий скелет 5
11:11
В Индустриальном районе Барнаула без горячей воды остались 19 домов 1
10:54
"Натуралист-рецидивист". Полицейские в барнаульском лесу поймали мужчину с наркотиками 1
10:41
Россиянам могут запретить тратить детские пособия на сигареты и алкоголь 23
10:25
Полиция Барнаула не смогла найти преступников, обрезавших яблони возле краевой библиотеки 11
10:07
Перевозчики Барнаула просят поднять тариф на проезд в городском транспорте 57
10:01
О полях, семенах и культурах: АГАУ провёл Фестиваль науки для алтайских школьников 0
09:57
Андрей Щукин прокомментировал слухи о назначении на пост главы алтайского Минспорта 3
09:37
Экс-биатлонист Тихонов назвал Дзюбу "предателем Родины" из-за отказа играть за сборную 13
09:16
В Алтайском крае собрали 4,2 млн тонн зерна 2
09:00
Брежнев "подарил" вуз, Ельцин мост, а Путин сплавлялся: 1972 год в подкасте "Столица мира" 14
08:50
В Барнауле бизнесмен изготовил поддельные документы о переводах 13,5 млн рублей 0
08:40
Путин заявил о восстановлении российской экономики после пандемии 21
08:25
Мишустин распорядился выплатить деньги родным погибших и пострадавших при стрельбе в Перми 0
08:03
Жителя Алтайского края осудят за интимную близость с 15-летней школьницей 23
07:51
"В Чечне нет петухов". Кадыров ответил Байдену по поводу защиты прав геев в республике 11
07:36
Кто из звёзд приедет на Шукшинский фестиваль и какие фильмы вошли в программу 8
07:18
"Рабство" вместо скидки. Как купить машину в салоне и не стать жертвой "развода"? 16
07:01
"Это необходимость": как алтайский предприниматель спас село от разрушения и безработицы 17
06:48
Доктор Мясников раскрыл наиболее опасный для гипертоников продукт 1
06:35
Снимок солнечного затмения из Тибета стал астрофотографией года 1
06:21
Осеннее равноденствие 2021. Мистические традиции и запреты этого дня 4
06:01
Дождь со снегом и похолодание до +5. Прогноз погоды в Алтайском крае на 22 сентября 0
23:51
Такой день. Два ДТП с трамваями в Барнауле и опровержение отставки алтайского министра 3
23:18
На Алтае сельчанин избил и заживо сжёг знакомого 2
22:54
Отец пермского стрелка признался, что дал ему денег на покупку ружья 7
22:30
ЦИК опубликовал распределение мандатов по итогам выборов в Госдуму 1
21:45
Мэр Барнаула Вячеслав Франк вручил благодарности участникам Паралимпийских игр в Токио 3
21:25
Зарплатные ожидания выпускников алтайских вузов оказались самыми низкими в Сибири 8
20:46
Хоккеисты "Динамо-Алтай" одержали вторую победу подряд против "Красноярских Рысей" 0
20:15
Пьяный житель Алтая с косой напал на полицейских 0
19:53
Мишустин заявил о повышении зарплат у 3 млн жителей России с 2022 года 1
19:18
Сибирские хирурги впервые провели операцию на клапане аорты без разреза грудной клетки 2
18:45
Вызов эвакуатора: в каких ситуациях это необходимо 0
18:06
"Открыт к общению": министр спорта Перфильев опроверг информацию о скорой отставке 0
17:50
В Алтайском крае 10 школ и 150 классов закрыли на карантин 5

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.