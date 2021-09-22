Брежнев "подарил" вуз, Ельцин мост, а Путин сплавлялся: 1972 год в подкасте "Столица мира"

В новом выпуске подкаста "Столица мира" мы отправимся в 70-е и поговорим об "эпохе застоя". Именно так принято её называть. Впрочем, Барнаул как раз, наоборот, активно в это время развивался. И большой толчок этому дал визит в город в 1972 году генсека СССР Леонида Брежнева. Также мы обсудим визиты первых лиц страны на Алтай: расскажем, как поезд с Иосифом Сталиным застрял по дороге в Рубцовск, как Никита Хрущёв помог построить медуниверситет, Борис Ельцин – Диагностический центр и Новый мост, а Владимир Путин сплавлялся по Чарышу.
У микрофона:
Вячеслав Кондаков (когда был студентом, то был на встрече с Дмитрием Медведевым)
Данил Дегтярёв (когда был студентом, то в книгах мысленно "общался" с Екатериной II и Александром I)
И вот о чём мы поговорили:
02:53 Данил объясняет, почему визит Брежнева в Барнаул в 1972 году – одно из главных событий в истории города.
05:00 Барнаул в 70-х был топовым городом. Если отправиться туда на машине времени, то вы не заметите разницы с современным Барнаулом.
06:59 Слава завидует журналистам, жившим в 70-е, потому что каждый день в Барнауле открывали важный для города объект: ТЭЦ, площадь Октября, Речной вокзал, скверы, общежития, манежи и памятники.
07:43 Брежнева на Алтае встречали девочки с цветами. Среди школьников Барнаула провели даже кастинг. Вообще, к визиту первого человека страны в городе наводили марафет. Траву, правда, не красили.
09:55 Брежнев выходил к барнаульцам пообщаться, хотя делал это не так активно, как Борис Ельцин.
10:16 Для Брежнева на Алтае создали VIP-условия. Ему показывали всё самое лучшее, что есть в Барнауле. Например, НИИ Лисавенко. Там генсека угостили местной наливкой, хотя врачи запрещали ему пить.
12:18 Почему глава алтайского крайкома партии Александр Георгиев был великим человеком. На ужине с Леонидом Брежневым он попросил генсека построить на Алтае классический вуз. Объясняем, почему он так был нужен региону.
14:18 Как визит Брежнева помог запустить в Барнауле и Рубцовске троллейбусы.
14:45 Дегтярёв объясняет, почему район Сулимы в Барнауле называют именно так.
15:27 Почему тандем Георгиева и Мельникова – лучший в истории Барнаула.
17:49 Что появилось в Барнауле благодаря визиту Брежнева. Генсеку вообще понравилось алтайское гостеприимство.
18:45 ТЭЦ-3, например, строили к дню рождения Брежнева.
19:21 Слава открывает рубрику "Мифы и легенды Алтая" и рассказывает, как под Барнаулом в 70-е строили дворец. Для Брежнева.
20:11 Дегтярёв объясняет, почему в 70-е Барнаул превратился в современный город.
22:41 Слава жалуется, что во время визита Брежнева на Алтай не было журналистских пулов и сохранилось мало информации.
23:30 Говорим о визитах других первых лиц на Алтай. Так, например, поезд со Сталиным застрял зимой по дороге в Рубцовск. Приезжал он, чтобы "взбодрить" алтайских крестьян.
25:20 Кого-то расстреляли после визита Сталина на Алтай? Сейчас расскажем.
28:23 Хрущёв был на Алтае трижды: распорядился снести памятник Сталину и помог построить медуниверситет с Дворцом спорта.
30:30 Кто-то сказал Хрущёву, что на Алтае есть аграрный научный городок. Его, естественно, не было. Пришлось "строить" городок всего за одну ночь. Как и дорогу до него.
33:31 Горбачёв был на Алтае дважды. В 1996 году – в качестве кандидата в президенты России. Тогда на встречу с ним даже не пустили журналистов.
35:00 Борис Ельцин посетил Алтай в 1992 году. Время для страны было тяжёлым: в президента кинули камень, но он не боялся общаться с народом. Благодаря визиту Ельцина в Барнауле построили Новый мост.
36:02 Данил рассказывает, что Ельцину в Барнауле не могли найти постельное бельё и кровать. Нашли с большим трудом.
38:52 Обсуждаем эпоху Владимира Путина и говорим о том, как и зачем он приезжал на Алтай.
39:27 Слава рассказывает историю, как Путин сплавлялся по Чарышу и случайно встретил рыбака, который не узнал президента.
40:28 Слава и Данил не могут вспомнить, что появилось на Алтае благодаря визиту Владимира Путина. Вроде ничего важного для края.
42:30 Кстати, именно Дмитрий Медведев, а не Путин, приезжал на Алтай с Алиной Кабаевой. Медведев в Барнауле кушал огурчики и сходил на концерт "Машины времени". В 2011 году в Барнауле к визиту Медведева повесили чехол на ЦУМ и сделали ремонт в АлтГУ. Если благодаря Хрущёву и Брежневу на Алтае построили вузы, то после приезда Медведева – сделали столовую в АлтГУ.
44:47 Во время визита Медведева барнаульцы сочиняли шутки. Слава зачитывает самые яркие. Этот народный фольклор останется в истории надолго.
1972 год в подкасте "Столица мира"
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Комментарии
Никаких подарков не было тогда и сейчас, все делалось за счет бюджетных денег - и людьми ВСЁ ЭТО ОПЛАЧЕНО В ГОРАЗДО БОЛЬШЕМ РАЗМЕРЕ, ЧЕМ ПОТРАЧЕНО на них же.
Ещё по счастью плачут средь оков,
Что не очами явлены над миром.
И среди прочих пилигримов,
Не видывал счастливых я гонцов.
К несчастью возводимых в даль мостов.
О даре вспоминают лишь в помине,
Когда в веках совсем другими
Были.
Что же.. мне жаль.
Здесь строгий царь воссел на магистраль,
Проход закрыт.
Вот разве что за дань,
Он сжалобясь тебе откроет очи.
Чтоб поквитаться между прочим,
И так в поминах разойтись.
Когда б ему хотелось ввысь,
Он сам бы осыпал дарами.
Но с вами?!
Безмолвен старый чародей.
Давно и сказ пошёл о том, что он злодей.
Вершитель искор магистрали.
Каких не взять, они уснули все в печали.
Не светится в исподнем благодать….
Да...в преисподней, где ж её сыскать?
Отсюда чалами пустыни
Уходят русла поиссохших рек.
Ещё я помню говорили,
Что чародей был раньше Человек.
Меж тем уж Солнце поглотили горы,
Далёкий блёклый белый диск.
Когда-то здесь он грел просторы.
Сейчас же устремившись вниз,
Теплом своим опаивал Космос,
И так далёк от тех времён.
Здесь нету трав. Былые росы,
Хранились в звёздах. Их дождём,
Упасть порою так непросто.
Затихших царствие стихий
Ещё хранило отголоски,
Полотнищ прошлого картин.
Что спрятавшись в тенях,
бывают так неброски.
А сколько подарков "они" (Хрущевы, Брежневы и т. д.) делали и делают себе за "наш" счет.
как точно подмечено в статье про все.спасибо за такую статью
"Никаких подарков не было тогда и сейчас, все делалось за счет бюджетных денег - и людьми ВСЁ ЭТО ОПЛАЧЕНО В ГОРАЗДО БОЛЬШЕМ РАЗМЕРЕ, ЧЕМ ПОТРАЧЕНО на них же."
Вроде и верно сказано, но не было бы их приездов сюда - не было бы и университета и моста. Вернее может и был бы мост построен, но гораздо позже.
Так что спасибо им за это.
Не верю что Ельцин мост подарил. Говорят же что денег в 90-ых не было в экономике - какой мост? к тому же говорят что безработица была - а на строительство моста сколько же людей надо - так и безработицы не будет
Причем тут Ельцин и мост, мост в конце 80ых начали делать. То что он дал денег это пустяк, потому что город с разрушенных его властью заводами потом потерял в сотню аз больше.
следующая передача будет о том как Данила-историк встречался с Чингисханом и Ермаком?
Вот ссылка о приездах Путина к нам. Зачем ерунду писать?
https://www.amic.ru/news/402422/
И правильно пишут в комментариях. Какие подарки? Мы все налогоплательщики, а значит за наш с вами счет. И это нормально. Ненормально, что делается всё только после приезда президентов. И потом, как их "великий дар", транслируется и остается в нашей истории. Хорошо, что хоть Путин так не делает.
При Путине вам набережную построили, отремонтировали фасады домов, а какую пенсионный фонд и налоговая себе недвигу замутила, а какую зарплату силовики получили...
сказка....
у народа машин по 2 на семью, ставить стали в газогны, в магазинах телегами закупаются
при этом нытиков сидит, море.
22.09.2021 11:06
- гость -
Малавата!!!!Малавато будет!(с)
Опять ребятенка историком назвали. Неужели в Барнауле нет настоящего историка? Вы ещё из детсада пригласите.
Ельцин нам дарил гробы с молодыми солдатами, это было и именно в это время.
этот Ельцин - убогое зрелище